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ЛАДА.kz » Спорт

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 09:28

Просмотров: 1224

Житель Актау просит помочь ему выиграть спортивную площадку для города

В Казахстане проходит challenge, участие в котором могли принять все желающие. Победитель конкурса выигрывает не только денежный приз, но и спортивную площадку для своего города. От Актау к конкурсу присоединился Ильдар Ягъяев, рекордсмен Казахстана по подтягиваниям с отягощением.

Ильдар Ягъяев
С 25 апреля по 10 июня жители различных регионов Казахстана присылали на конкурс видео, в которых демонстрировали свое спортивное мастерство и артистизм.

Принять участие в челлендже мог любой желающий.

- Проект начался 25 апреля с целью - приобщить как можно больше людей по всему Казахстану к здоровому образу жизни. Его поддержали совершенно все регионы страны. На данный момент в Казахстане имеется 11 тысяч спортивных площадок, на которых ежедневно занимаются люди различных возрастов. Street Workout – общественный вид спорта. Даже певцы, актеры, композиторы, представители творческой интеллигенции присоединились к Challenge Street Workout и продемонстрировали хорошую физическую форму. Чтобы стать участником данного конкурса, не обязательно иметь специальную площадку или профессиональные навыки, достаточно будет пары турников или перекладин, поэтому Challenge Street Workout доступен для каждого, - сообщали организаторы.

Победитель конкурса определяется наибольшим количеством лайков под его видео и получает полмиллиона тенге, а также спортивную площадку, которую от его имени построят в городе финалиста.

В своем видео Ильдар Ягъяев из Актау продемонстрировал элементы своих тренировок, которые он исполняет в разных городах: Актау, Алматы, Дубаи. Спортсмен считает, что ни отпуск, ни другие обстоятельства - не помеха здоровому образу жизни. И что тренироваться можно абсолютно везде, главное, иметь желание.

Проголосовать за Ильдара Ягъяева можно под видео.



Видео Ильдара Ягъяева


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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:59
Beıne-baıan jáne áýeni keremet.
 
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nurdzon (Посетители) Сегодня, 10:08
Лада, Ильдар Ягъяева или Эльдар Ягъяева?
 
 

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