Житель Актау просит помочь ему выиграть спортивную площадку для города

Ильдар Ягъяев

С 25 апреля по 10 июня жители различных регионов Казахстана присылали на конкурс видео, в которых демонстрировали свое спортивное мастерство и артистизм.



Принять участие в челлендже мог любой желающий.



- Проект начался 25 апреля с целью - приобщить как можно больше людей по всему Казахстану к здоровому образу жизни. Его поддержали совершенно все регионы страны. На данный момент в Казахстане имеется 11 тысяч спортивных площадок, на которых ежедневно занимаются люди различных возрастов. Street Workout – общественный вид спорта. Даже певцы, актеры, композиторы, представители творческой интеллигенции присоединились к Challenge Street Workout и продемонстрировали хорошую физическую форму. Чтобы стать участником данного конкурса, не обязательно иметь специальную площадку или профессиональные навыки, достаточно будет пары турников или перекладин, поэтому Challenge Street Workout доступен для каждого, - сообщали организаторы.



Победитель конкурса определяется наибольшим количеством лайков под его видео и получает полмиллиона тенге, а также спортивную площадку, которую от его имени построят в городе финалиста.



В своем видео Ильдар Ягъяев из Актау продемонстрировал элементы своих тренировок, которые он исполняет в разных городах: Актау, Алматы, Дубаи. Спортсмен считает, что ни отпуск, ни другие обстоятельства - не помеха здоровому образу жизни. И что тренироваться можно абсолютно везде, главное, иметь желание.



Проголосовать за Ильдара Ягъяева можно под видео.







Видео Ильдара Ягъяева