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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:23

Просмотров: 179

Боксеры из Мангистау завоевали три медали на Кубке президента Казахстана

Спортсмены стали обладателями серебряной и двух бронзовых медалей. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
Серебряным призером стал Ерик Альжанов. Спортсмен выступил в весовой категории 75 кг. В финальном поединке Ерик уступил казахстанскому боксеру Абильхану Аманкул.

- Поединок Ерика Альжанова и серебряного призера чемпионата мира 2017 года Абильхана Аманкула стал одним из самых напряжённых в финале. В первом раунде преимущество было у Аманкула. Начиная с середины второго раунда, Ерик начал атаковать и не сбавил темп до конца боя. В конце третьего раунда Ерик стал хорошо попадать правыми джебами. Было видно, что его соперник устал в конце третьего раунда. Несмотря на активность Ерика, судьи раздельным решением 2:3 присудили победу Аманкулу,- отметили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.


Финальный бой Ерика Альжанова и Абильхана Аманкула


Бронзовыми призерами стали тяжеловесы Бекзад Нурдаулетов (81 кг) и Айболды Дауренулы (91 кг).

В полуфинале со счётом 0:4 Бекзад уступил сопернику из Узбекистана Бектемиру Меликузиеву.

Айболды Дауренулы в полуфинале проиграл казахстанскому спортсмену Камшыбеку Кунакбаеву.

Международный турнир на Кубок президента РК по боксу завершился 10 июня в Астане. В нем приняли участие представители 15 стран.


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