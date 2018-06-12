Боксеры из Мангистау завоевали три медали на Кубке президента Казахстана

Финальный бой Ерика Альжанова и Абильхана Аманкула

Серебряным призером стал Ерик Альжанов. Спортсмен выступил в весовой категории 75 кг. В финальном поединке Ерик уступил казахстанскому боксеру Абильхану Аманкул.- Поединок Ерика Альжанова и серебряного призера чемпионата мира 2017 года Абильхана Аманкула стал одним из самых напряжённых в финале. В первом раунде преимущество было у Аманкула. Начиная с середины второго раунда, Ерик начал атаковать и не сбавил темп до конца боя. В конце третьего раунда Ерик стал хорошо попадать правыми джебами. Было видно, что его соперник устал в конце третьего раунда. Несмотря на активность Ерика, судьи раздельным решением 2:3 присудили победу Аманкулу,- отметили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.Бронзовыми призерами стали тяжеловесы Бекзад Нурдаулетов (81 кг) и Айболды Дауренулы (91 кг).В полуфинале со счётом 0:4 Бекзад уступил сопернику из Узбекистана Бектемиру Меликузиеву.Айболды Дауренулы в полуфинале проиграл казахстанскому спортсмену Камшыбеку Кунакбаеву.Международный турнир на Кубок президента РК по боксу завершился 10 июня в Астане. В нем приняли участие представители 15 стран.