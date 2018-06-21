Жумакелды Туракбай из Актау стал чемпионом Казахстана по тогызкумалак

Жумагелды Туракбай-чемпион соревнований. Фото предоставлено Гаухар Жакиевой

Жумакелды Туракбай стал чемпионом в игре рапид. Бронзовая награда досталась спортсмену в блице.



Юноша закончил девятый класс в школе №3 Актау. Он занимается национальным видом спорта с шести лет. Свой первый титул чемпиона республики он завоевал в 2015 году.



- В соревнованиях участвовали 32 спортсмена из Бейнеуского, Тупкараганского, Мангистауского районов и городов Актау и Жанаозен. Впервые мы смогли вывезти такое количество детей на чемпионат республики. Большинство участвовали в соревнованиях впервые, - поделилась Гаухар Жакиева.



Чемпионат Казахстана по тогызкумалак среди подростков прошел с 11 по 19 июня в Актобе. Соревнования, в которых участвовали 333 спортсмена, организованы Министерством культуры и спорта, Комитетом по делам спорта и физкультуры, Федерацией Казахстана по тогызкумалак, управлением физической культуры и спорта Актобе.