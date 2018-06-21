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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:18

Просмотров: 166

Жумакелды Туракбай из Актау стал чемпионом Казахстана по тогызкумалак

Спортсмен завоевал две медали - «золото» и «бронзу». Об этом рассказала Гаухар Жакиева, президент областной федерации тогызкумалак и тренер подростка.

Жумагелды Туракбай-чемпион соревнований. Фото предоставлено Гаухар Жакиевой
Жумакелды Туракбай стал чемпионом в игре рапид. Бронзовая награда досталась спортсмену в блице.

Юноша закончил девятый класс в школе №3 Актау. Он занимается национальным видом спорта с шести лет. Свой первый титул чемпиона республики он завоевал в 2015 году.

- В соревнованиях участвовали 32 спортсмена из Бейнеуского, Тупкараганского, Мангистауского районов и городов Актау и Жанаозен. Впервые мы смогли вывезти такое количество детей на чемпионат республики. Большинство участвовали в соревнованиях впервые, - поделилась Гаухар Жакиева.

Чемпионат Казахстана по тогызкумалак среди подростков прошел с 11 по 19 июня в Актобе. Соревнования, в которых участвовали 333 спортсмена, организованы Министерством культуры и спорта, Комитетом по делам спорта и физкультуры, Федерацией Казахстана по тогызкумалак, управлением физической культуры и спорта Актобе.


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