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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:39

Просмотров: 629

Актауский мотоциклист занял первое место на четвертом этапе Moto Rally Cup в России

Четвертый этап Moto Rally Cup прошел с 19 по 20 августа в городе Владимир. Мотоциклисты из AktauMotorsport Иван Лукьянов и Владимир Кобзев заняли второе место в командном зачёте. Иван Лукьянов занял первое место в своем классе. Об этом сообщил один из призеров MRC.

Фото Ирины Беляковой
Прошедший во Владимире четвертый этап гонок Moto Rally Cup закончился для актауских гонщиков более чем успешно: первое место в зачёте «мотоспорт» занял Иван Лукьянов, его напарник Владимир Кобзев - пятое место в зачете «мотолюбитель». В итоге - второе общекомандное место.

В первый день MRC парням предстояло проехать два круга по 50 км, по итогам которых Иван Лукьянов вышел на первое место в своем зачёте, Владимир Кобзев - на второе.

На следующий день гонок, по словам ребят, была сложная навигация. Ивану удалось сохранить первую позицию, несмотря на поломку аккумулятора. Но из-за отсутствия дорожной книги Владимир Кобзев пропустил несколько контрольных точек, что повлияло на его место в зачёте «мотолюбитель».

- Между кругами во второй день гонок мы решили, что Владимиру уже не было смысла бороться за результат из-за добавленных штрафных минут после первого круга, и так как он не справился бы с навигацией на втором круге гонки - мы продолжили гонку вместе, на случай, если бы у меня вдруг вновь заглох мотоцикл. Командный дух, одним словом, - отметил Иван Лукьянов.

Впереди актауских гонщиков ждёт ещё один турнир - Кубок МФР, который пройдет в Саратовской области 24-25 августа.

Актауский мотоциклист занял первое место на четвертом этапе Moto Rally Cup в России


Актауский мотоциклист занял первое место на четвертом этапе Moto Rally Cup в России


Актауский мотоциклист занял первое место на четвертом этапе Moto Rally Cup в России


Актауский мотоциклист занял первое место на четвертом этапе Moto Rally Cup в России


Актауский мотоциклист занял первое место на четвертом этапе Moto Rally Cup в России


Актауский мотоциклист занял первое место на четвертом этапе Moto Rally Cup в России


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Комментарии ( 2 )

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Око (Посетители) Сегодня, 16:31
Молодцы, ребята! Наши поздравления! sila

всё вижу
 
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afgan (Посетители) Сегодня, 14:30
Ивааааан ай да Иван.
 
 

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