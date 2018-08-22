Актауский мотоциклист занял первое место на четвертом этапе Moto Rally Cup в России

Прошедший во Владимире четвертый этап гонок Moto Rally Cup закончился для актауских гонщиков более чем успешно: первое место в зачёте «мотоспорт» занял Иван Лукьянов, его напарник Владимир Кобзев - пятое место в зачете «мотолюбитель». В итоге - второе общекомандное место.В первый день MRC парням предстояло проехать два круга по 50 км, по итогам которых Иван Лукьянов вышел на первое место в своем зачёте, Владимир Кобзев - на второе.На следующий день гонок, по словам ребят, была сложная навигация. Ивану удалось сохранить первую позицию, несмотря на поломку аккумулятора. Но из-за отсутствия дорожной книги Владимир Кобзев пропустил несколько контрольных точек, что повлияло на его место в зачёте «мотолюбитель».- Между кругами во второй день гонок мы решили, что Владимиру уже не было смысла бороться за результат из-за добавленных штрафных минут после первого круга, и так как он не справился бы с навигацией на втором круге гонки - мы продолжили гонку вместе, на случай, если бы у меня вдруг вновь заглох мотоцикл. Командный дух, одним словом, - отметил Иван Лукьянов.Впереди актауских гонщиков ждёт ещё один турнир - Кубок МФР, который пройдет в Саратовской области 24-25 августа.