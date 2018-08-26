Ильдар Ягъяев из Актау стал чемпионом мира по стритлифтингу

Фото со страницы управления физической культуры и спорта МО в Instagram
В Киеве 25 августа завершился фестиваль здорового образа жизни. В нем принимали участие более 180 спортсменов из 16 стран. Организатором мероприятия стал президент всемирной федерации стритворкаута и стритлифтинга Денис Мимин. Призовой фонд турнира составил 5000 долларов США.
Спортсмен из Актау Ильдар Ягъяев стал двукратным чемпионом мира по стритлифтингу.
Street Workout – это массовое спортивное движение, который предполагает тренировки под открытым небом с использованием турников и брусьев.
Streetlifting – это силовая дисциплина, в рамках которой атлет выполняет упражнения на брусьях и подтягивания на турнике с дополнительным отягощением.
Напомним, ранее Ильдар Ягъяев выиграл спортивную площадку для Актау.
Спортсмен из Актау Ильдар Ягъяев стал двукратным чемпионом мира по стритлифтингу.
Street Workout – это массовое спортивное движение, который предполагает тренировки под открытым небом с использованием турников и брусьев.
Streetlifting – это силовая дисциплина, в рамках которой атлет выполняет упражнения на брусьях и подтягивания на турнике с дополнительным отягощением.
Напомним, ранее Ильдар Ягъяев выиграл спортивную площадку для Актау.