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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:53

Просмотров: 87

Команда Aktau Motorsport примет участие в международном ралли «Амуль-Хазар-2018»

Гонки, которые проходят по инициативе президента Туркменистана, стартуют 9 сентября. Об этом гонщики из Актау сообщили на своей странице в Instagram.

Фото команды Aktau Motorsport из Instagram
Протяженность маршрута, который пройдет от берегов Амударьи до Каспийского взморья, составляет 1 158 километров.

- Большая часть трассы пролегает через пески пустыни Каракум. Вдоль дистанции расположатся четыре бивуака. Первая стоянка планируется на территории Марыйского велаята, в 297 километрах от места старта в Туркменабат. Место второй стоянки - Ахалский велаят у знаменитого горящего газового кратера Дарваза на расстоянии 388 километров от первой стоянки. Третья остановка - в Дашогузском велаяте вблизи Туркменского озера Алтын асыр — в 249 километрах от второй стоянки. Четвертый пункт будет ожидать участников гонки в Балканском велаяте на плато Гамышлыджа в 409 километрах от третьей остановки, - сообщает команда Aktau Motorsport.

Финиширует авторалли в туристической зоне Аваза.

Гонки пройдут с 9 по 15 сентября.


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