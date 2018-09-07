Команда Aktau Motorsport примет участие в международном ралли «Амуль-Хазар-2018»

Фото команды Aktau Motorsport из Instagram

Протяженность маршрута, который пройдет от берегов Амударьи до Каспийского взморья, составляет 1 158 километров.



- Большая часть трассы пролегает через пески пустыни Каракум. Вдоль дистанции расположатся четыре бивуака. Первая стоянка планируется на территории Марыйского велаята, в 297 километрах от места старта в Туркменабат. Место второй стоянки - Ахалский велаят у знаменитого горящего газового кратера Дарваза на расстоянии 388 километров от первой стоянки. Третья остановка - в Дашогузском велаяте вблизи Туркменского озера Алтын асыр — в 249 километрах от второй стоянки. Четвертый пункт будет ожидать участников гонки в Балканском велаяте на плато Гамышлыджа в 409 километрах от третьей остановки, - сообщает команда Aktau Motorsport.



Финиширует авторалли в туристической зоне Аваза.



Гонки пройдут с 9 по 15 сентября.