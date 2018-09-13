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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 07:18

Просмотров: 235

В Актау пройдет 1/4 финала Кубка Конфедерации

В рамках Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта в Актау пройдут четвертьфинальные поединки по боксу группы «D». Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Фото Данияра Майлыбаева
С 14 по 16 сентября в рамках IX сезона Кубка Конфедерации в спорткомплексе «Мангистау Арена» пройдут поединки боксеров из четырех регионов. Сборная по боксу Мангистауской области встретится с боксерами из Алматы, Кызылординской и Акмолинской областей.

В состав каждой команды войдут 10 спортсменов. В IX сезоне в регламент турнира внесены изменения – тренерский совет решил сократить число мужских весовых категорий с 10 до восьми.

Серия встреч между сборными состоит из восьми поединков - по одному в каждой весовой категории (возможен и дополнительный бой, если счёт равный).

Полуфинал и финал Кубка по традиции пройдут в декабре.

Команда-победитель получит денежный приз - 25 миллионов тенге.

Расписание поединков:

14 сентября

- 14:00 - официальное открытие Кубка;
- 16:00 - на ринг выйдут команды Алматы и Акмолинской области;
- 18:00 - на ринг выйдут команды Мангистауской и Кызылординской областей.

15 сентября

- 14:00 - на ринг выйдут команды Кызылординской и Акмолинской областей;
- 16:00 - на ринг выйдут команды Алматы и Мангистауской области.

16 сентября

- 14:00 - на ринг выйдут команды Алматы и Кызылординской области;
- 16:00 - на ринг выйдут команды Мангистауской и Акмолинской областей.

Соревнования пройдут с 14 по 16 сентября в спорткомплексе «Мангистау Арена». Федерация бокса Мангистауской области приглашает жителей Актау поддержать сборную Мангистауской области.



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