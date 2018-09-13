В Актау пройдет 1/4 финала Кубка Конфедерации

Кубок федерации бокса – республиканское соревнование, учреждённое по инициативе президента Казахстанской федерации бокса Тимура Кулибаева, пользуется большой популярностью как у спортсменов, так и у болельщиков. Цель турнира – развитие бокса в регионах и выявление талантливых спортсменов.

С 14 по 16 сентября в рамках IX сезона Кубка Конфедерации в спорткомплексе «Мангистау Арена» пройдут поединки боксеров из четырех регионов. Сборная по боксу Мангистауской области встретится с боксерами из Алматы, Кызылординской и Акмолинской областей.В состав каждой команды войдут 10 спортсменов. В IX сезоне в регламент турнира внесены изменения – тренерский совет решил сократить число мужских весовых категорий с 10 до восьми.Серия встреч между сборными состоит из восьми поединков - по одному в каждой весовой категории (возможен и дополнительный бой, если счёт равный).Полуфинал и финал Кубка по традиции пройдут в декабре.Команда-победитель получит денежный приз - 25 миллионов тенге.- 14:00 - официальное открытие Кубка;- 16:00 - на ринг выйдут команды Алматы и Акмолинской области;- 18:00 - на ринг выйдут команды Мангистауской и Кызылординской областей.- 14:00 - на ринг выйдут команды Кызылординской и Акмолинской областей;- 16:00 - на ринг выйдут команды Алматы и Мангистауской области.- 14:00 - на ринг выйдут команды Алматы и Кызылординской области;- 16:00 - на ринг выйдут команды Мангистауской и Акмолинской областей.