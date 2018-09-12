Александр Радунцев зубами протащил микроавтобус с детьми

В школе «Синь-Хо-Мэнь», как рассказал Александр Радунцев, 9 сентября прошла церемония вручения и повязания поясов.После этого воспитанники школы показали свое мастерство на набережной 15 микрорайона. Старт показательному флешмобу дал президент школы, который протащил двухтонный автобус с 15-ю детьми внутри.- Собственным примером если не покажешь - не замотивируешь. Думаю, можно и шеститонный ГАЗ-66 подвинуть, - рассказал Александр Радунцев.