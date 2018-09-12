Александр Радунцев зубами протащил микроавтобус с детьми

Фото со страницы Александра Радунцева в Facebook
В школе «Синь-Хо-Мэнь», как рассказал Александр Радунцев, 9 сентября прошла церемония вручения и повязания поясов.
После этого воспитанники школы показали свое мастерство на набережной 15 микрорайона. Старт показательному флешмобу дал президент школы, который протащил двухтонный автобус с 15-ю детьми внутри.
- Собственным примером если не покажешь - не замотивируешь. Думаю, можно и шеститонный ГАЗ-66 подвинуть, - рассказал Александр Радунцев.
После этого воспитанники школы показали свое мастерство на набережной 15 микрорайона. Старт показательному флешмобу дал президент школы, который протащил двухтонный автобус с 15-ю детьми внутри.
- Собственным примером если не покажешь - не замотивируешь. Думаю, можно и шеститонный ГАЗ-66 подвинуть, - рассказал Александр Радунцев.
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