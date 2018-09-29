Нурсултан Жубаткан стал чемпионом международного турнира по дзюдо в Таразе

Чемпион со своим наставником. Фото предоставлено спортшколой "Жас батыр"

Турнир памяти Бахытжана Ташметова, мастера спорта Казахской ССР, проходит в Таразе с 28 по 30 сентября. В нем участвуют 600 спортсменов из России, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана и Казахстана.



- Первую победу Нурсултан одержал над дзюдоистом из Узбекистана. Затем победил соперника из Жамбылской области. В третьей схватке показал свое преимущество над спортсменом из Шымкента. В схватке за выход в финал Нурсултан одолел противника из Алматы. В финальной схватке с атлетом из Жамбылской области Нурсултан завоевал титул чемпиона в весовой категории 46 кг, - рассказал Жомарт Кобланов, тренер спортивной школы «Жас батыр».