Студенты из Мангистау привезли восемь медалей по боксу

Фото пресс-службы Мангистауской федерации бокса

По результатам боев, мангистаусцы завоевали три «бронзы», три «серебра» и два «золота».



В весе 64 кг боксёры Сунгат Орынбасаров и Дилшат Нурым заняли третье место. Также в весе 69 кг третье место занял Саясат Есибаев.



Самат Жетыбаев завоевал «серебро» в весе 52 кг, Жолдас Женисов взял второе место в весе 60 кг. Также Султан Шаршов взял «серебро» в весе 69 кг.



Чемпионами и обладателями золотых медалей стал Толеген Асанов в весе 56 кг и Айболды Дауренулы в весовой категории свыше 91 кг.



VI международные спортивные игры студентов Прикаспийских государств проходят в Атырау с 24 по 30 сентября. В рамках игр завершились соревнования по боксу. От нашей области участвовало восемь спортсменов, студенты КГУТИ им. Ш. Есенова.