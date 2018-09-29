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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:23

Просмотров: 333

Студенты из Мангистау привезли восемь медалей по боксу

В Атырау завершились соревнования по боксу в рамках VI международных спортивных игр студентов Прикаспийских государств. Боксеры из Мангистау завоевали восемь медалей.

Фото пресс-службы Мангистауской федерации бокса
По результатам боев, мангистаусцы завоевали три «бронзы», три «серебра» и два «золота».

В весе 64 кг боксёры Сунгат Орынбасаров и Дилшат Нурым заняли третье место. Также в весе 69 кг третье место занял Саясат Есибаев.

Самат Жетыбаев завоевал «серебро» в весе 52 кг, Жолдас Женисов взял второе место в весе 60 кг. Также Султан Шаршов взял «серебро» в весе 69 кг.

Чемпионами и обладателями золотых медалей стал Толеген Асанов в весе 56 кг и Айболды Дауренулы в весовой категории свыше 91 кг.

VI международные спортивные игры студентов Прикаспийских государств проходят в Атырау с 24 по 30 сентября. В рамках игр завершились соревнования по боксу. От нашей области участвовало восемь спортсменов, студенты КГУТИ им. Ш. Есенова.


Студенты из Мангистау привезли восемь медалей по боксу

Студенты из Мангистау привезли восемь медалей по боксу

Студенты из Мангистау привезли восемь медалей по боксу
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