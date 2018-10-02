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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:44

Просмотров: 389

Женский бокс: Спортсменки из Актау завоевали две золотые медали на международном турнире

Воспитанницы тренера Жанны Баскаевой завоевали две золотые медали на международном турнире по боксу среди юношей и девушек в честь памяти героя СССР Бейсена Онтаева. Еще двое воспитанников Ахрорбека Абдукаримова стали бронзовыми призерами. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области
В воскресенье, 30 сентября, в городе Арыс в Туркестанской области завершился международный турнир по боксу среди юношей и девушек в честь памяти героя СССР Бейсена Онтаева.

В турнире приняли участие 314 спортсменов.

На протяжении пяти дней боксеры боролись за победу. Состязания проводились по нескольким весовым категориям.

Медали золотого отлива команде принесли воспитанницы тренера актауской школы бокса, двукратной чемпионки Казахстана Жанны Баскаевой.
Джульетта Куанышева и Узимхан Утепова, справившись со всеми соперниками, привезли домой золотые медали.

Бронзовыми призёрами турнира стали Рахымжан Надиров и Адилхан Кульджанов. Ребята являются воспитанниками тренера Ахрорбека Абдукаримова.

- Наши девушки показали отличный результат и выложились на 200 процентов. Это заслуга их тренера Жанны Баскаевой. Они усиленно готовились и настраивались на победу. Воспитанники Мангистауской школы бокса всегда привозят медали с различных турниров. Сегодня женский бокс также активно развивается и идет в правильном направлении, - отметили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.



А также мангистауские боксеры привезли еще 10 медалей с республиканского турнира.

Женский бокс: Спортсменки из Актау завоевали две золотые медали на международном турнире


Турнир по боксу среди молодежи 2001-2002 годов рождения завершился 29 сентября в Актобе. Участие в соревнованиях приняли боксеры со всего Казахстана.
Обладателями медалей золотого отлива стали Алмат Жетибаев и Нурас Женис.

Медали серебряного отлива завоевали Нурбек Орысбай и Оразбек Нокер.

Бронзовыми призерами стали Раимбек Нуратдин, Атабек Атаниязов, Алдияр Ишберген, Ажимурат Кадыралиев, Арман Келеман и Абзал Кулжан.

Мангистаускую сборную сопровождал тренер школы бокса Ермек Джанабергенов.


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Женский бокс: Спортсменки из Актау завоевали две золотые медали на международном турнире


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Комментарии ( 1 )

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Will (Посетители) Сегодня, 12:49
Поздравляем с отличными достижениями!
Не расставайтесь со спортом, показывайте остальным пример здорового образа жизни!
 
 

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