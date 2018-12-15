Турнир по киберспорту в Актау перенесли

Иллюстративное фото с сайта rbc.ru
Соревнования перенесли по техническим причинам. В федерации киберспорта Мангистауской области также сообщили о смене места проведения турнира по PUBG.
- Турнир по дисциплине PUBG перенесли на 21 декабря. Он пройдет в компьютерном клубе Champions, расположенном в 32 доме 13 микрорайона, - сообщил Сейдахмет Сейтжанов, председатель федерации киберспорта области.
Он также сообщил о переносе дат соревнований по CS:GO и DOTA2 на 22 и 23 декабря соответственно.
- Соревнования по CS:GO и DOTA2 пройдут в ранее заявленном месте, в компьютерном клубе LOG, расположенном в торговом доме АДАС, в микрорайоне Толкын-2. Время проведения остаётся прежним - соревнования по каждой из дисциплин начнутся в 10:00, - отметил Сейдахмет Сейтжанов.
Напомним, ранее сообщалось о проведении в Актау турнира по киберспорта среди западных областей Казахстана.
- Турнир по дисциплине PUBG перенесли на 21 декабря. Он пройдет в компьютерном клубе Champions, расположенном в 32 доме 13 микрорайона, - сообщил Сейдахмет Сейтжанов, председатель федерации киберспорта области.
Он также сообщил о переносе дат соревнований по CS:GO и DOTA2 на 22 и 23 декабря соответственно.
- Соревнования по CS:GO и DOTA2 пройдут в ранее заявленном месте, в компьютерном клубе LOG, расположенном в торговом доме АДАС, в микрорайоне Толкын-2. Время проведения остаётся прежним - соревнования по каждой из дисциплин начнутся в 10:00, - отметил Сейдахмет Сейтжанов.
Напомним, ранее сообщалось о проведении в Актау турнира по киберспорта среди западных областей Казахстана.
Оставьте свой комментарий первым.