В Актау пройдет турнир по киберспорту среди западных областей Казахстана

Мангистауский открытый областной турнир по киберспорту «BEST OF THE WEST eSports tournament», посвященный Дню Независимости Республики Казахстан, пройдет в Актау с 15 по 18 декабря в здании компьютерного клуба «LOG».Спортсмены примут участие по четырем дисциплинам: PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), FIFA 19, Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) и DOTA 2.Призовой фонд соревнований по PUBG (13 команд) составит 400 тысяч тенге, FIFA 19 (16 игроков) – 200 тысяч тенге, в дисциплинах CS: GO (8команд) и DOTA 2 (8 команд) – по 700 тысяч тенге в каждой. Общий призовой фонд турнира составит 2 миллиона тенге.- Участники из Мангистауской области будут проходить отборочные соревнования по всем дисциплинам, кроме FIFA 19. Для остальных участников предварительный отбор уже пройден. Заявки на участие принимаются до 10 декабря. Турнир проводится при поддержке QAZAQ CYBERSPORT FEDERATION и управления физической культуры и спорта по Мангистауской области. Приглашаем всех поболеть за наших спортсменов, - отметил Сейдахмет Сейтжанов.Желающие принять участие могут связаться с организаторами до 10 декабря по телефонам:8 707 608 93 63 (DOTA 2);8 747 474 76 20 (CS:GO);8 707 877 89 89 (FIFA 19);8 708 656 84 80 (PUBG).По поводу сотрудничества можно связаться по телефонам: 8 707 199 19 19, 8 707 877 87 87.