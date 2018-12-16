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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:28

Просмотров: 1561

Мурад Абдурахманов из Актау победил американского бойца на М-1 Challenge

Турнир смешанных единоборств M-1 Challenge проходил в Атырау 15 декабря. Спортсмен бойцовского клуба Naiza Fighter Мурад Абдурахманов победил своего соперника из США Брендона Белла. Об этом сообщил Нурбек Мунлыков, президент федерации панкратиона Мангистауской области.

Фото со страницы Мурада Абдурахманова в Instagram
В турнире М-1 Challenge принимали участие бойцы из Казахстана, России, Польши, Украины, Бразилии, Кыргызстана и США.

В рамках андеркарда турнира в боях средней весовой категории до 84 кг встретились спортсмен из Актау Мурад Абдурахманов и боец из США Брэндон Белл.

Актауский боец по прозвищу «Воин» одержал победу в третьем раунде, сломав сопернику нос. Бой был остановлен судьей из-за невозможности представителем США продолжать схватку.

Мурад Абдурахманов из Актау победил американского бойца на М-1 Challenge






Напомним, ранее сообщалось, что «Воин» из Актау завоевал пояс чемпиона Naiza Fighter Championship.


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