Мурад Абдурахманов из Актау победил американского бойца на М-1 Challenge

Фото со страницы Мурада Абдурахманова в Instagram
В турнире М-1 Challenge принимали участие бойцы из Казахстана, России, Польши, Украины, Бразилии, Кыргызстана и США.
В рамках андеркарда турнира в боях средней весовой категории до 84 кг встретились спортсмен из Актау Мурад Абдурахманов и боец из США Брэндон Белл.
Актауский боец по прозвищу «Воин» одержал победу в третьем раунде, сломав сопернику нос. Бой был остановлен судьей из-за невозможности представителем США продолжать схватку.
Напомним, ранее сообщалось, что «Воин» из Актау завоевал пояс чемпиона Naiza Fighter Championship.
В рамках андеркарда турнира в боях средней весовой категории до 84 кг встретились спортсмен из Актау Мурад Абдурахманов и боец из США Брэндон Белл.
Актауский боец по прозвищу «Воин» одержал победу в третьем раунде, сломав сопернику нос. Бой был остановлен судьей из-за невозможности представителем США продолжать схватку.
Напомним, ранее сообщалось, что «Воин» из Актау завоевал пояс чемпиона Naiza Fighter Championship.
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