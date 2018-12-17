Мангистауские дзюдоисты завоевали весь комплект медалей на международном турнире в Кыргызстане

Победители и призеры турнира. Фото предоставлено школой "Жас батыр"
В турнире участвовали дзюдоисты 2003-2004, 2005-2007 годов рождения.
Чемпионом турнира в весовой категории 50 кг стал Нурсултан Жубаткан.
«Серебро» завоевали Гизат Бектурган, выступавший в категории 38 кг, и Ибрай Мурат в весе 42 кг.
«Бронза» досталась Куанышбеку Комекову в весовой категории 46 кг.
Чемпионом турнира в весовой категории 50 кг стал Нурсултан Жубаткан.
«Серебро» завоевали Гизат Бектурган, выступавший в категории 38 кг, и Ибрай Мурат в весе 42 кг.
«Бронза» досталась Куанышбеку Комекову в весовой категории 46 кг.
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