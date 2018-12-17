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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:51

Просмотров: 178

Мангистауские дзюдоисты завоевали весь комплект медалей на международном турнире в Кыргызстане

На международном турнире по дзюдо среди молодежи спортсмены из Мангистау завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали. Соревнования прошли 15-16 декабря в Бишкеке (Кыргызстан) с участием 400 спортсменов из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Победители и призеры турнира. Фото предоставлено школой "Жас батыр"
В турнире участвовали дзюдоисты 2003-2004, 2005-2007 годов рождения.

Чемпионом турнира в весовой категории 50 кг стал Нурсултан Жубаткан.

«Серебро» завоевали Гизат Бектурган, выступавший в категории 38 кг, и Ибрай Мурат в весе 42 кг.

«Бронза» досталась Куанышбеку Комекову в весовой категории 46 кг.


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