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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:35

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Руслан Сариев из Мангистау завоевал чемпионский пояс NFC WEST в Актау

Единогласным решением судей в главном бою вечера турнира по смешанным единоборствам NFC-17 победу одержал наш местный боец Руслан Сариев. Результатами поединков поделился организатор турнира Мунал Нургазыев.

Фото Александра Григорянца
Главным боем вечера в формате «пять раундов по пять минут» международного турнира NFC-17, прошедшем 29 декабря в спорткомплексе «Батыр», стала схватка между Русланом Сариевым из Бейнеу и актюбинским бойцом смешанных единоборств Альбертом Ахмаевым в весовой категории 57 кг.

Руслан Сариев из Мангистау завоевал чемпионский пояс NFC WEST в Актау


Ранее на турнире NFC-16 эти оба файтера прошли в финал Гран-при NFC WEST - 57 кг. 



В рамках турнира прошли две схватки за выход в финал в рамках Гран-при NFC WEST - 77 кг. Первый поединок прошел между нашим местным бойцом Русланом Паком (бойцовский клуб «Naiza Fighter») и Чингизом Убайдуллиным (Актобе).

Руслан Сариев из Мангистау завоевал чемпионский пояс NFC WEST в Актау


Руслан Пак провел удушающий прием во втором раунде и одержал победу.



Второй бой за выход в финал в рамках Гран-при NFC WEST 77 кг прошел между Саятом Рамбай и Темирланом Ихсангалиевым. Единогласным решением судей победа оказалась в руках Темирлана Ихсангалиева.



Также прошли четыре международных боя. В октагоне сошлись файтеры из Грузии, Азербайджана, Актобе и Мангистауской области.
 
В первом из них встретились Канат Кулмагамбетов (бойцовский клуб «Naiza Fighter») и Бека Эрадзе из Грузии (66 кг). Единогласным решением судей победил Канат Кулмагамбетов.

Руслан Сариев из Мангистау завоевал чемпионский пояс NFC WEST в Актау


Стоит отметить, что Канат Кулмагамбетов вернулся из армии, и после годовой паузы изъявил желание выступать на турнире NFC-17. 



Поединок между Арманом Турганбаевым (Актобе) и Сакеном Альшановым (Азербайджан) - 57 кг - закончился победой актюбинского бойца.

Руслан Сариев из Мангистау завоевал чемпионский пояс NFC WEST в Актау




Следующую схватку провели Азамат Маркабаев (Актобе) и Бека Имерлишвили (Грузия) - 62 кг.

Руслан Сариев из Мангистау завоевал чемпионский пояс NFC WEST в Актау


Победу одержал актюбинский файтер. В первом раунде он сделал удушающий прием.



Завершающим поединком стал бой между Серикбаем Ходжабаевым (Мангистау) и Зауром Мустафазейд (Азербайджан) - 71 кг. Здесь наш местный боец одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Руслан Сариев из Мангистау завоевал чемпионский пояс NFC WEST в Актау




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