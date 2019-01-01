Руслан Сариев из Мангистау завоевал чемпионский пояс NFC WEST в Актау

Главным боем вечера в формате «пять раундов по пять минут» международного турнира NFC-17, прошедшем 29 декабря в спорткомплексе «Батыр», стала схватка между Русланом Сариевым из Бейнеу и актюбинским бойцом смешанных единоборств Альбертом Ахмаевым в весовой категории 57 кг.Ранее на турнире NFC-16 эти оба файтера прошли в финал Гран-при NFC WEST - 57 кг.В рамках турнира прошли две схватки за выход в финал в рамках Гран-при NFC WEST - 77 кг. Первый поединок прошел между нашим местным бойцом Русланом Паком (бойцовский клуб «Naiza Fighter») и Чингизом Убайдуллиным (Актобе).Руслан Пак провел удушающий прием во втором раунде и одержал победу.Второй бой за выход в финал в рамках Гран-при NFC WEST 77 кг прошел между Саятом Рамбай и Темирланом Ихсангалиевым. Единогласным решением судей победа оказалась в руках Темирлана Ихсангалиева.Также прошли четыре международных боя. В октагоне сошлись файтеры из Грузии, Азербайджана, Актобе и Мангистауской области.В первом из них встретились Канат Кулмагамбетов (бойцовский клуб «Naiza Fighter») и Бека Эрадзе из Грузии (66 кг). Единогласным решением судей победил Канат Кулмагамбетов.Стоит отметить, что Канат Кулмагамбетов вернулся из армии, и после годовой паузы изъявил желание выступать на турнире NFC-17.Поединок между Арманом Турганбаевым (Актобе) и Сакеном Альшановым (Азербайджан) - 57 кг - закончился победой актюбинского бойца.Следующую схватку провели Азамат Маркабаев (Актобе) и Бека Имерлишвили (Грузия) - 62 кг.Победу одержал актюбинский файтер. В первом раунде он сделал удушающий прием.Завершающим поединком стал бой между Серикбаем Ходжабаевым (Мангистау) и Зауром Мустафазейд (Азербайджан) - 71 кг. Здесь наш местный боец одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.