За ними будущее: «Электроники» из Актау покорили Россию

- Да, конечно, ребятам было сложновато, немного нервничали. Но у нас настоящая команда, чувствовалась поддержка и сплоченность. Дети воочию увидели, как развивается робототехника, посмотрели на проекты других участников, завели новые знакомства, обменялись идеями. Это, прежде всего, приобретение опыта и новых знаний. Я считаю, что за этими детьми будущее. Даже если наши ребята и не станут робототехниками, то эти знания в любом случае им пригодятся в жизни. Хотя некоторые из них уже выбрали эту стезю и строят планы учиться на IT-специалистов, программистов, инженеров, - поделился главный тренер детского клуба робототехники «Роботрек».

- Выражаем огромную благодарность нашим тренерам за подготовку ребят, и их родителям за веру в нас и финансовую поддержку. Ждем всех желающих в нашем клубе и всегда будем рады передать им полезные знания, - дополнил главный тренер детского клуба робототехники «Роботрек».

«Робоарт-2019» - это ежегодный межрегиональный открытый робототехнический фестиваль для детей и подростков, которые увлечены новыми технологиями. В этом году это уже пятый по счету традиционный фестиваль, прошедший в стенах Воронежского государственного университета.Разработки представили свыше 1000 участников из всех уголков России. Единственными представителями из Казахстана стали 10 юных инженеров старших групп клуба «Роботрек». Именно на этом фестивале местные робототехники участвовали впервые. Стоит отметить, что за их плечами числится немало побед на городских, республиканских и международных соревнованиях.Юные изобретатели соревновались в спортивной и научно-технической робототехнике в командном зачете. По условиям фестиваля в команде можно представить только одного или двух человек.В спортивной робототехнике, как и в любом обычном спорте - кто быстрее, выше и сильнее. Под каждую из четырех категорий («Лестница», «Лабиринт», «Траектория» и «Твинфлэп») необходимо было представить определенного робота, который выполнит все условия и задания для прохождения трассы. Чаще всего главную роль играет скорость.Научно-техническая робототехника намного серьезнее и сложнее. Здесь необходимо выполнить разработки, на что уходит несколько месяцев.Анастасия Воронкова удостоилась первого места в категории «Лабиринт» (возрастная категория «Мастер»).Абылай Бекмуканулы стал золотым призером в категории «Твинфлэп» (возрастная категория «Мастер»).​Махмуд Мустафаулы и Нияз Жомартулы завоевали «золото» в категории «Траектория» (возрастная категория «Изобретатель»).Расул Надиров и Глеб Владыкин поднялись на вторую ступень пьедестала почета в категории «Траектория» (возрастная категория «Изобретатель»).Алексей Злобин и Валерий Панфилов расположились на втором месте в научно-технических проектах (номинация «Медицина»).Алексей Злобин и Валерий Панфилов удивили организаторов интеллектуальной инвалидной коляской, управляемой с помощью видео- и нейро-интерфейса. Это специальные датчики, которые одеваются на голову и с помощью них считываются сигналы головного мозга. Робота можно настроить выполнять определенные действия, к примеру, изменить положение спинки коляски и включить телевизор.На создание этого проекта у наших разработчиков ушло почти полгода. Стоит отметить, что в прошлом году на республиканском конкурсе в Астане с этой работой изобретатели из Актау стали победителями. Стоимость прототипа обойдется примерно в четыре тысячи долларов.Помимо фестиваля, со слов Дмитрия Куричева, проходили мастер-классы и выставки. Нашим изобретателям понравился медицинский проект, где их учили удалять аппендицит.В планах юных изобретателей в этом году выступить на «World Robot Olympiad» в Астане и на российском фестивале «Деталька» в Нижнем Новгороде.