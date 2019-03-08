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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:16

Просмотров: 505

За ними будущее: «Электроники» из Актау покорили Россию

На фестивале «Робоарт-2019» в Воронеже юные актауские изобретатели удостоились трех золотых и двух серебряных наград. О достижениях своих воспитанников рассказал главный тренер детского клуба робототехники «Роботрек» Дмитрий Куричев.

Юные робототехники представляют свои изобретения
«Робоарт-2019» - это ежегодный межрегиональный открытый робототехнический фестиваль для детей и подростков, которые увлечены новыми технологиями. В этом году это уже пятый по счету традиционный фестиваль, прошедший в стенах Воронежского государственного университета.

За ними будущее: «Электроники» из Актау покорили Россию


Разработки представили свыше 1000 участников из всех уголков России. Единственными представителями из Казахстана стали 10 юных инженеров старших групп клуба «Роботрек». Именно на этом фестивале местные робототехники участвовали впервые. Стоит отметить, что за их плечами числится немало побед на городских, республиканских и международных соревнованиях.

За ними будущее: «Электроники» из Актау покорили Россию


Юные изобретатели соревновались в спортивной и научно-технической робототехнике в командном зачете. По условиям фестиваля в команде можно представить только одного или двух человек.

За ними будущее: «Электроники» из Актау покорили Россию


В спортивной робототехнике, как и в любом обычном спорте - кто быстрее, выше и сильнее. Под каждую из четырех категорий («Лестница», «Лабиринт», «Траектория» и «Твинфлэп») необходимо было представить определенного робота, который выполнит все условия и задания для прохождения трассы. Чаще всего главную роль играет скорость.

За ними будущее: «Электроники» из Актау покорили Россию


Научно-техническая робототехника намного серьезнее и сложнее. Здесь необходимо выполнить разработки, на что уходит несколько месяцев.

За ними будущее: «Электроники» из Актау покорили Россию


Анастасия Воронкова удостоилась первого места в категории «Лабиринт» (возрастная категория «Мастер»).

За ними будущее: «Электроники» из Актау покорили Россию


Абылай Бекмуканулы стал золотым призером в категории «Твинфлэп» (возрастная категория «Мастер»).

​Махмуд Мустафаулы и Нияз Жомартулы завоевали «золото» в категории «Траектория» (возрастная категория «Изобретатель»).

Расул Надиров и Глеб Владыкин поднялись на вторую ступень пьедестала почета в категории «Траектория» (возрастная категория «Изобретатель»).

Алексей Злобин и Валерий Панфилов расположились на втором месте в научно-технических проектах (номинация «Медицина»).

За ними будущее: «Электроники» из Актау покорили Россию


Алексей Злобин и Валерий Панфилов удивили организаторов интеллектуальной инвалидной коляской, управляемой с помощью видео- и нейро-интерфейса. Это специальные датчики, которые одеваются на голову и с помощью них считываются сигналы головного мозга. Робота можно настроить выполнять определенные действия, к примеру, изменить положение спинки коляски и включить телевизор.

За ними будущее: «Электроники» из Актау покорили Россию


На создание этого проекта у наших разработчиков ушло почти полгода. Стоит отметить, что в прошлом году на республиканском конкурсе в Астане с этой работой изобретатели из Актау стали победителями. Стоимость прототипа обойдется примерно в четыре тысячи долларов.

За ними будущее: «Электроники» из Актау покорили Россию


- Да, конечно, ребятам было сложновато, немного нервничали. Но у нас настоящая команда, чувствовалась поддержка и сплоченность. Дети воочию увидели, как развивается робототехника, посмотрели на проекты других участников, завели новые знакомства, обменялись идеями. Это, прежде всего, приобретение опыта и новых знаний. Я считаю, что за этими детьми будущее. Даже если наши ребята и не станут робототехниками, то эти знания в любом случае им пригодятся в жизни. Хотя некоторые из них уже выбрали эту стезю и строят планы учиться на IT-специалистов, программистов, инженеров, - поделился главный тренер детского клуба робототехники «Роботрек».


Помимо фестиваля, со слов Дмитрия Куричева, проходили мастер-классы и выставки. Нашим изобретателям понравился медицинский проект, где их учили удалять аппендицит.

За ними будущее: «Электроники» из Актау покорили Россию


В планах юных изобретателей в этом году выступить на «World Robot Olympiad» в Астане и на российском фестивале «Деталька» в Нижнем Новгороде.

- Выражаем огромную благодарность нашим тренерам за подготовку ребят, и их родителям за веру в нас и финансовую поддержку. Ждем всех желающих в нашем клубе и всегда будем рады передать им полезные знания, - дополнил главный тренер детского клуба робототехники «Роботрек».


Фото Михаила Кирьянова и Дмитрия Куричева


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Комментарии ( 2 )

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ZOLO (Посетители) Сегодня, 16:02
красавчики
 
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 нашевсе (Посетители) Сегодня, 14:33
Молодцы детки! Поздравляем!
 
 

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