8-летний гроссмейстер из Актау завоевал «Кубок Победы» в России

Участниками шахматных баталий стали более 200 игроков со всех уголков России. Единственными представителями из Казахстана стали два актауских воспитанника шахматной школы «Дебют» Назар Талгатов и Алан Тасмуханов.В категории до 11 лет среди 34 шахматистов второклассник Назар обошел всех соперников и удостоился «Кубка Победы».Назар является учеником 2 класса школы № 7 имени Марабаева. Как отметил Анвар Шайхымов, мальчик играет намного профессиональней ребят старше его. Имеет первый разряд.Любовь к шахматам, как считает Анвар Шайхымов, заложена у него в генах. Шахматами увлекается глава семейства, старший брат и пятилетняя сестренка Назара являются призерами страны.Стоит отметить, что он бронзовый призер чемпионата Казахстана по рапиду (быстрые шахматы), золотой медалист международного чемпионата в Кыргызстане и чемпион международного турнира «Aktau Chess Open».Еще один актауский шахматист Алан Тасмуханов в категории до 13 лет попал в десятку лучших и занял седьмое место.Этап детского Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет «Кубок Победы» завершился 9 марта в Волгограде.