«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Марта
+9...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.42 KZT
  • €1 = 429.09 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 23:46

Просмотров: 175

8-летний гроссмейстер из Актау завоевал «Кубок Победы» в России

Актауский шахматист Назар Талгатов стал чемпионом в категории до 11 лет. Результатами выступления поделился руководитель шахматной школы «Дебют» Анвар Шайхымов.

Юный Назар Талгатов. Фото предоставили в шахматной школе «Дебют»
Участниками шахматных баталий стали более 200 игроков со всех уголков России. Единственными представителями из Казахстана стали два актауских воспитанника шахматной школы «Дебют» Назар Талгатов и Алан Тасмуханов.

8-летний гроссмейстер из Актау завоевал «Кубок Победы» в России


В категории до 11 лет среди 34 шахматистов второклассник Назар обошел всех соперников и удостоился «Кубка Победы».

Назар является учеником 2 класса школы № 7 имени Марабаева. Как отметил Анвар Шайхымов, мальчик играет намного профессиональней ребят старше его. Имеет первый разряд.

8-летний гроссмейстер из Актау завоевал «Кубок Победы» в России


Любовь к шахматам, как считает Анвар Шайхымов, заложена у него в генах. Шахматами увлекается глава семейства, старший брат и пятилетняя сестренка Назара являются призерами страны.

8-летний гроссмейстер из Актау завоевал «Кубок Победы» в России


Стоит отметить, что он бронзовый призер чемпионата Казахстана по рапиду (быстрые шахматы), золотой медалист международного чемпионата в Кыргызстане и чемпион международного турнира «Aktau Chess Open».

8-летний гроссмейстер из Актау завоевал «Кубок Победы» в России


8-летний гроссмейстер из Актау завоевал «Кубок Победы» в России


Еще один актауский шахматист Алан Тасмуханов в категории до 13 лет попал в десятку лучших и занял седьмое место.

8-летний гроссмейстер из Актау завоевал «Кубок Победы» в России


Этап детского Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет «Кубок Победы» завершился 9 марта в Волгограде.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика