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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:59

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Полицейский из Актау стал вторым на чемпионате Казахстана по военному жиму штанги лежа

В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из всей республики. Мангистау представлял Кайрат Ургешбаев, сотрудник природоохранной полиции Актау.

Фото предоставлено Кайратом Ургешбаевым
Турнир «Темiр Батыр II» по военному жиму лежа IMBPA, армлифтингу WAA и по строгому подъему на бицепс IPAF, в рамках чемпионата Республики Казахстан, прошел 17 марта в Караганде.

Полицейский из Актау стал вторым на чемпионате Казахстана по военному жиму штанги лежа


Кайрат Ургешбаев, подняв вес в 190 килограммов в дисциплине «военный жим лежа», тем самым выполнив норматив мастера спорта Республики Казахстан - обеспечил себе второе место на турнире. Спортсмен выступал в весовой категории до 110 килограммов.

- Хочу выразить слова благодарности начальнику департамента полиции Мангистауской области, Канату Таймерденову, а также руководителю спортивного зала POWER SPORT Куату Сарбалаеву за вклад в развитие спортсменов нашего региона, - сказал Кайрат Ургешбаев.


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