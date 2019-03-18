Полицейский из Актау стал вторым на чемпионате Казахстана по военному жиму штанги лежа

Турнир «Темiр Батыр II» по военному жиму лежа IMBPA, армлифтингу WAA и по строгому подъему на бицепс IPAF, в рамках чемпионата Республики Казахстан, прошел 17 марта в Караганде.Кайрат Ургешбаев, подняв вес в 190 килограммов в дисциплине «военный жим лежа», тем самым выполнив норматив мастера спорта Республики Казахстан - обеспечил себе второе место на турнире. Спортсмен выступал в весовой категории до 110 килограммов.- Хочу выразить слова благодарности начальнику департамента полиции Мангистауской области, Канату Таймерденову, а также руководителю спортивного зала POWER SPORT Куату Сарбалаеву за вклад в развитие спортсменов нашего региона, - сказал Кайрат Ургешбаев.