Футболист из Актау попал в состав сборной Казахстана в матче с Россией

Фото из официального аккаунта ФК «Кайрат»

Матч между сборными Казахстана и России пройдет в рамках квалификации к ЕВРО-2020.



В состав сборной попал бывший игрок футбольного клуба «Каспий», ныне защитник «Кайрата» - Нуралы Алип. По последним данным, тренер сборной Михал Билек оставил его в резерве.



Игра состоится на стадионе «Астана Арена» сегодня, 24 марта, в 20:00 по столичному времени.