«Каспий» обыграл туркестанских футболистов

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Второй круг первенства РК знаменовался победой «Каспия». Мяч в ворота соперников отправил нападающий Куаныш Бегалин.Тем самым «Каспий» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице и находится в пяти очках от лидера - футбольного клуба «Алтай» из Восточно-Казахстанской области.Следующий матч наши футболисты проведут 3 августа с «Жетысу Б» в Талдыкоргане.