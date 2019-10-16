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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:05

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Мангистауский пловец стал призером Кубка Казахстана

Кубок Республики Казахстан по плаванию прошел в Актобе. Наш регион представляли два пловца, одному из них удалось завоевать «серебро» и «бронзу» соревнований. Об этом сообщили в Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) по парусному спорту.

Альнур Турсын. Фото предоставлено Мангистауской областной ДЮСШ по парусному спорту.
С 8 по 11 октября в Актобе проходил Кубок РК по плаванию.

В нем принимали участие 180 спортсменов из Казахстана.

От Мангистауской области участвовали Нурсат Утесинов и Альнур Турсын.

На дистанции 50 метров Альнур занял второе место, проплыв отрезок «брассом» за 29,62 секунды, тем самым выполнив норматив мастера спорта РК.

Заплыв «брассом» на дистанцию в 200 метров Альнур преодолел с результатом 1 минута 25 секунд, тем самым заняв третье место.

В общем зачете в многоборье «брассом» Альнур Турсын стал третьим.

- Нурсат Утесинов - мастер спорта по плаванию. К сожалению, не смог пробиться в призеры, так как еще не восстановился после серьезной спортивной травмы, - отметили в ДЮСШ по парусному спорту.



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