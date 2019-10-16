Мангистауский пловец стал призером Кубка Казахстана

Альнур Турсын. Фото предоставлено Мангистауской областной ДЮСШ по парусному спорту.
С 8 по 11 октября в Актобе проходил Кубок РК по плаванию.
В нем принимали участие 180 спортсменов из Казахстана.
От Мангистауской области участвовали Нурсат Утесинов и Альнур Турсын.
На дистанции 50 метров Альнур занял второе место, проплыв отрезок «брассом» за 29,62 секунды, тем самым выполнив норматив мастера спорта РК.
Заплыв «брассом» на дистанцию в 200 метров Альнур преодолел с результатом 1 минута 25 секунд, тем самым заняв третье место.
В общем зачете в многоборье «брассом» Альнур Турсын стал третьим.
- Нурсат Утесинов - мастер спорта по плаванию. К сожалению, не смог пробиться в призеры, так как еще не восстановился после серьезной спортивной травмы, - отметили в ДЮСШ по парусному спорту.
В нем принимали участие 180 спортсменов из Казахстана.
От Мангистауской области участвовали Нурсат Утесинов и Альнур Турсын.
На дистанции 50 метров Альнур занял второе место, проплыв отрезок «брассом» за 29,62 секунды, тем самым выполнив норматив мастера спорта РК.
Заплыв «брассом» на дистанцию в 200 метров Альнур преодолел с результатом 1 минута 25 секунд, тем самым заняв третье место.
В общем зачете в многоборье «брассом» Альнур Турсын стал третьим.
- Нурсат Утесинов - мастер спорта по плаванию. К сожалению, не смог пробиться в призеры, так как еще не восстановился после серьезной спортивной травмы, - отметили в ДЮСШ по парусному спорту.
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