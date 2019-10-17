Бибисара Асаубаева из Актау принимает участие в чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек до 20 лет

Бибисара Асаубаева
Чемпионат мира среди юношей и девушек до 20 лет продлится до 25 октября. За высшие титулы и медали будут бороться шахматисты более чем из пятидесяти стран. Среди юношей зарегистрировано 93 участника; среди девушек – 94 участницы.
- Казахстан на данном чемпионате представляют четыре шахматиста (один юноша и три девушки), среди которых наша титулованная Бибисара Асаубаева. Именно на неё и возлагаются главные надежды Казахстанских шахмат на данном чемпионате. Сейчас ей всего пятнадцать лет, но мы уверены, что она сможет показать свою лучшую игру и достичь отличных результатов! Пожелаем удачи нашей землячке!, - отметил Анвар Шайхымов.
Напомним, Бибисара Асаубаева завоевала звание женского гроссмейстера. Пятикратной чемпионке мира по шахматам Бибисаре Асаубаевой звание было присвоено на президентском совете ФИДЕ в Будапеште.
Ранее юная шахматистка объявила о своем намерении переехать на постоянное место жительства в Актау и представлять Мангистаускую область.
Последние два года пятикратная чемпионка мира представляла шахматную федерацию Московской области и выступала под российским флагом. Гарри Каспаров предлагал ей выступать за шахматный клуб в США. Однако в феврале 2019 года Бибисара Асаубаева заявила о своем возвращении в Казахстан.
Фото из личного архива Бибисары Асаубаевой
- Казахстан на данном чемпионате представляют четыре шахматиста (один юноша и три девушки), среди которых наша титулованная Бибисара Асаубаева. Именно на неё и возлагаются главные надежды Казахстанских шахмат на данном чемпионате. Сейчас ей всего пятнадцать лет, но мы уверены, что она сможет показать свою лучшую игру и достичь отличных результатов! Пожелаем удачи нашей землячке!, - отметил Анвар Шайхымов.
Напомним, Бибисара Асаубаева завоевала звание женского гроссмейстера. Пятикратной чемпионке мира по шахматам Бибисаре Асаубаевой звание было присвоено на президентском совете ФИДЕ в Будапеште.
Ранее юная шахматистка объявила о своем намерении переехать на постоянное место жительства в Актау и представлять Мангистаускую область.
Последние два года пятикратная чемпионка мира представляла шахматную федерацию Московской области и выступала под российским флагом. Гарри Каспаров предлагал ей выступать за шахматный клуб в США. Однако в феврале 2019 года Бибисара Асаубаева заявила о своем возвращении в Казахстан.
Фото из личного архива Бибисары Асаубаевой
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