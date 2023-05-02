Шахматистка из Актау Бибисара Асаубаева вошла в топ-5 мирового рейтинга FIDE

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По обновленному рейтингу Международной шахматной федерации 19-летняя казахстанка Бибисара Асаубаева улучшила свои позиции в списке лучших шахматисток планеты в категории блиц. К данному часу она располагается на пятой строчке рейтинга FIDE, с активом 2461 балл. К тому же Бибисара является самой молодой шахматисткой среди 20-ти самых сильнейших шахматисток планеты в категории блиц, сообщает Zakon.kz.
Этот результат Бибисары Асаубаевой стал благодаря ее последним достижениям на мировой шахматной арене. Два года подряд она становится чемпионкой мира по блицу. На Гран-при-2023 в Нью-Дели (Индия) Асаубаева оказалась в списке тройки лучших. Затем на встрече сборных Казахстана и мира Бибисара два раза обыграла четырехкратную чемпионку мира и лидера рейтинга FIDE среди женщин Хоу Ифань из Китая.
20 апреля министр спорта и культуры Асхат Оралов наградил Асаубаеву за ее заслуги высоким званием Заслуженного мастера спорта Республики Казахстан по шахматам. Она стала первым казахстанским шахматистом, которая удостоилась этого звания.
Этот результат Бибисары Асаубаевой стал благодаря ее последним достижениям на мировой шахматной арене. Два года подряд она становится чемпионкой мира по блицу. На Гран-при-2023 в Нью-Дели (Индия) Асаубаева оказалась в списке тройки лучших. Затем на встрече сборных Казахстана и мира Бибисара два раза обыграла четырехкратную чемпионку мира и лидера рейтинга FIDE среди женщин Хоу Ифань из Китая.
20 апреля министр спорта и культуры Асхат Оралов наградил Асаубаеву за ее заслуги высоким званием Заслуженного мастера спорта Республики Казахстан по шахматам. Она стала первым казахстанским шахматистом, которая удостоилась этого звания.
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