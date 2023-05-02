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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:04

Просмотров: 228

Шахматистка из Актау Бибисара Асаубаева вошла в топ-5 мирового рейтинга FIDE

Двукратная чемпионка мира по шахматам, казахстанка Бибисара Асаубаева поднялась на пятое место женского мирового рейтинга FIDE в категории блиц, сообщает Zakon.kz.

Фото из архива
По обновленному рейтингу Международной шахматной федерации 19-летняя казахстанка Бибисара Асаубаева улучшила свои позиции в списке лучших шахматисток планеты в категории блиц. К данному часу она располагается на пятой строчке рейтинга FIDE, с активом 2461 балл. К тому же Бибисара является самой молодой шахматисткой среди 20-ти самых сильнейших шахматисток планеты в категории блиц, сообщает Zakon.kz.

Этот результат Бибисары Асаубаевой стал благодаря ее последним достижениям на мировой шахматной арене. Два года подряд она становится чемпионкой мира по блицу. На Гран-при-2023 в Нью-Дели (Индия) Асаубаева оказалась в списке тройки лучших. Затем на встрече сборных Казахстана и мира Бибисара два раза обыграла четырехкратную чемпионку мира и лидера рейтинга FIDE среди женщин Хоу Ифань из Китая.

20 апреля министр спорта и культуры Асхат Оралов наградил Асаубаеву за ее заслуги высоким званием Заслуженного мастера спорта Республики Казахстан по шахматам. Она стала первым казахстанским шахматистом, которая удостоилась этого звания.



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