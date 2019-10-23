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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:55

Просмотров: 1280

Построить спортивный стадион на три тысячи мест планируют в Актау

Стадион, соответствующий всем мировым стандартам, планируют построить на территории Yessenov University в 32 микрорайоне. Об этом сообщил Нурболат Батыков, директор департамента университета по хозяйственной деятельности.

Эскиз стадиона. Предоставлен Нурболатом Батыковым
Строительство спортивного стадиона было согласовано с руководителем футбольного клуба «Каспий» и главным тренером актауской футбольной команды.

По словам Нурболата Батыкова, будущий стадион будет соответствовать мировым стандартам.

Построить спортивный стадион на три тысячи мест планируют в Актау

Эскиз стадиона предоставлен Нурболатом Батыковым.


- По проекту, на строительство планируют выделить 520 миллионов тенге. Площадь строительства составит 1,5 гектара. Кто будет строить — еще решается, скорее всего, будут привлечены инвесторы, - отметил Нурболат Батыков.

Построить спортивный стадион на три тысячи мест планируют в Актау


Начать строительство планируют в конце этого года.



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Комментарии ( 7 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 13:59
На железный ангар для тенниса, что в 1 мкрне возле гост Рахат, планировали потратить 870 млн. тенге, а обошелся он в результате почти в 2,5 миллиарда(!)
Какой-то стремный получится стадион за 570 млн.тенге... с аппетитами наших чинуш этих денег едва хватит только на забор для стадиона)))
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:47
короче ясно, а ясно что клуб будет болтаться в первой лиги еще лет 10!!! какой смысл ходить болеть за клуб у которых нет задач быть первым!!
 
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Trygger (Посетители) Сегодня, 13:26
Интересно какой откат запросят с руководителя строительной компании в евро конечно. crazy
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 13:15
НУ!...Очень красивая "картинка"..
Вот!, здесь тоже планировали..My Webpage..И!, тоже картика "красивая была".
ЕЩЁ!,в 18-02-2019.. smeh .. сейчас заканчивается октябрь.. draznilka

Цитата: RRR
Ключевое слово- «Планируют»...

ВОТ!, только слово!..

Когда же кончится псевдо "капитализм?!...Хочу в СССР..
 
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 Don Quixote (Посетители) Сегодня, 12:18
Где ледовая арена?
 
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 zorro (Посетители) Сегодня, 12:11
Не вижу трибун для зрителей и фанатов!!!
 
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 RRR (Посетители) Сегодня, 12:01
Ключевое слово- «Планируют»...
 
 

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