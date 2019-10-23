Построить спортивный стадион на три тысячи мест планируют в Актау

Эскиз стадиона. Предоставлен Нурболатом Батыковым
Строительство спортивного стадиона было согласовано с руководителем футбольного клуба «Каспий» и главным тренером актауской футбольной команды.
По словам Нурболата Батыкова, будущий стадион будет соответствовать мировым стандартам.
- По проекту, на строительство планируют выделить 520 миллионов тенге. Площадь строительства составит 1,5 гектара. Кто будет строить — еще решается, скорее всего, будут привлечены инвесторы, - отметил Нурболат Батыков.
Начать строительство планируют в конце этого года.
По словам Нурболата Батыкова, будущий стадион будет соответствовать мировым стандартам.
Эскиз стадиона предоставлен Нурболатом Батыковым.
- По проекту, на строительство планируют выделить 520 миллионов тенге. Площадь строительства составит 1,5 гектара. Кто будет строить — еще решается, скорее всего, будут привлечены инвесторы, - отметил Нурболат Батыков.
Начать строительство планируют в конце этого года.