Построить спортивный стадион на три тысячи мест планируют в Актау

Эскиз стадиона предоставлен Нурболатом Батыковым.

Строительство спортивного стадиона было согласовано с руководителем футбольного клуба «Каспий» и главным тренером актауской футбольной команды.По словам Нурболата Батыкова, будущий стадион будет соответствовать мировым стандартам.- По проекту, на строительство планируют выделить 520 миллионов тенге. Площадь строительства составит 1,5 гектара. Кто будет строить — еще решается, скорее всего, будут привлечены инвесторы, - отметил Нурболат Батыков.Начать строительство планируют в конце этого года.