Спустя 18 лет футболисты «Каспия» вновь вышли в Премьер-лигу

Фото футбольного клуба «Каспий»

Заключительный матч в этом сезоне, который завершился сегодня, 3 ноября, в Темиртау с футбольным клубом «Шахтёр-Булат», знаменовался победой наших игроков со счётом 0:3.



Игроки «Каспия» будут выступать в следующем сезоне уже в Премьер-лиге. В высшем дивизионе наша команда не играла с 2001 года.



Футбольный клуб «Каспий» приглашает всех желающих встретить наших победителей завтра, 4 ноября, в международном аэропорту Актау.



Также предусмотрены автобусы для выезда в аэропорт. Сбор в 19:30 часов на стадионе «Жас Канат».