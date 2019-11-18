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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:34

Просмотров: 89

Боксер из Мангистау Бекзад Нурдаулетов провел спарринги с бывшим чемпионом WBC и экс-соперником Головкина

Новоиспеченный чемпион мира по боксу - мангистауский боец Бекзад Нурдаулетов - провел спарринги с экс-чемпионом WBC (Всемирный боксерский совет) в среднем весе - мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим и бывшим претендентом на титулы в этом же дивизионе - американцем Габриэлем Росадо. Об этом сообщается на сайте vesti.kz.

Фото из архива
Фотографию из зала Фредди Роуча, где проходили спаринги, опубликовал казахстанец Мадияр Ашкеев, владеющий титулом чемпиона США по версии WBC (USNBC) в первой средней категории.

- Это был отличный спарринг-день между действующим чемпионом мира в любительском боксе, будущей звездой профи Бекзадом Нурдаулетовым и Хулио Сезаром Чавесом, а также очень опытным боксером Габриэлем Росадо, - подписал фото из Wild Card в Лас-Вегасе Ашкеев, сообщается на сайте vesti.kz.

По данным сайта vesti.kz, сейчас Чавес готовится к бою с другим экс-чемпионом мира - американцем Дэниэлом Джейкобсом. Встреча пройдет 20 декабря в Фениксе. Интересно, что запасным соперником на случай проблем мексиканца с допинг-тестированием заявлен Росадо - он выступит в тот же вечер.

Отметим, что Джейкобс в марте 2017 года проиграл Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО), а в январе 2013-го казахстанец за семь раундов нокаутировал Росадо. Оба боя прошли на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Напомним, Бекзад Нурдаулетов из Актау взял «золото» чемпионата мира по боксу. В честь победы чемпиону вручили ключи от квартиры в Актау.




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