Боксер из Мангистау Бекзад Нурдаулетов провел спарринги с бывшим чемпионом WBC и экс-соперником Головкина

Фото из архива
Фотографию из зала Фредди Роуча, где проходили спаринги, опубликовал казахстанец Мадияр Ашкеев, владеющий титулом чемпиона США по версии WBC (USNBC) в первой средней категории.
- Это был отличный спарринг-день между действующим чемпионом мира в любительском боксе, будущей звездой профи Бекзадом Нурдаулетовым и Хулио Сезаром Чавесом, а также очень опытным боксером Габриэлем Росадо, - подписал фото из Wild Card в Лас-Вегасе Ашкеев, сообщается на сайте vesti.kz.
По данным сайта vesti.kz, сейчас Чавес готовится к бою с другим экс-чемпионом мира - американцем Дэниэлом Джейкобсом. Встреча пройдет 20 декабря в Фениксе. Интересно, что запасным соперником на случай проблем мексиканца с допинг-тестированием заявлен Росадо - он выступит в тот же вечер.
Отметим, что Джейкобс в марте 2017 года проиграл Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО), а в январе 2013-го казахстанец за семь раундов нокаутировал Росадо. Оба боя прошли на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Напомним, Бекзад Нурдаулетов из Актау взял «золото» чемпионата мира по боксу. В честь победы чемпиону вручили ключи от квартиры в Актау.
- Это был отличный спарринг-день между действующим чемпионом мира в любительском боксе, будущей звездой профи Бекзадом Нурдаулетовым и Хулио Сезаром Чавесом, а также очень опытным боксером Габриэлем Росадо, - подписал фото из Wild Card в Лас-Вегасе Ашкеев, сообщается на сайте vesti.kz.
По данным сайта vesti.kz, сейчас Чавес готовится к бою с другим экс-чемпионом мира - американцем Дэниэлом Джейкобсом. Встреча пройдет 20 декабря в Фениксе. Интересно, что запасным соперником на случай проблем мексиканца с допинг-тестированием заявлен Росадо - он выступит в тот же вечер.
Отметим, что Джейкобс в марте 2017 года проиграл Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО), а в январе 2013-го казахстанец за семь раундов нокаутировал Росадо. Оба боя прошли на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Напомним, Бекзад Нурдаулетов из Актау взял «золото» чемпионата мира по боксу. В честь победы чемпиону вручили ключи от квартиры в Актау.
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