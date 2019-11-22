Историческая победа в Абу-Даби: Девушка из Актау стала чемпионкой мира по джиу-джитсу

- Основная специальность нашей золотой дочери народа – математическая. Она окончила Республиканскую физико-математическую школу имени Орымбека Жаутыкова в Алматы и награждена знаком «Алтын белгі». Свободно владеет казахским, русским и английским языками. У Молдир мощная поддержка в лице ее семьи, в особенности, мамы, родных, и ее родной команды по джиу-джитсу. Желаем ей продолжать проявлять свои многочисленные таланты и прославлять нашу страну, - рассказал Ержан Бек-Али.

- Тяжело передать словами, как спортсмен ощущает себя, стоя на пьедестале, держа руку на сердце и напевая гимн своей родины. Ещё тяжелее передать состояние, когда это «золото» досталось не самым легким путём. Я выбрала этот путь и придерживаюсь того, что наслаждение нужно искать в процессе, - поделилась Молдир Мекенбаева.

Чемпионат мира по джиу-джитсу стартовал в ОАЭ 14 ноября и завершится 24 ноября.Молдир Мекенбаева успешно одолела соперниц из Канады, Швеции. В финале встретилась с опытной спортсменкой из России и выиграла ее удушающим приемом.По словам ее тренера, она стала первой обладательницей золотой медали по джиу-джитсу среди девушек в истории Казахстана.Стоит отметить, что Молдир Мекенбаева имеет звание мастера спорта международного класса (МСМК). За ее плечами множество завоеванных титулов.Кроме этого, она также реализует себя и в других сферах.Молдир Мекенбаева - актриса. Снималась в различных кинокартинах. В одной из них сыграла одну из главных ролей. В скором времени она предстанет в историческом фильме «Батырлар».В настоящее время Молдир Мекенбаева учится на четвертом курсе математического факультета Назарбаев Университета в Нур-Султане.Тренер спортсменки Ержан Бек-Али является профессором, PhD, обладателем черного пояса, а также чемпионом мира по грепплингу и чемпионом Азии по джиу-джитсу. Помимо этого, он основал команду Checkmat Казахстан в Алматы.