«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 22 Ноября
-3...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 385.01 KZT
  • €1 = 425.78 KZT
  • 1 RUB = 6.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:05

Просмотров: 3678

Историческая победа в Абу-Даби: Девушка из Актау стала чемпионкой мира по джиу-джитсу

Актауская спортсменка Молдир Мекенбаева выступила на чемпионате мира по джиу-джитсу в разделе «неваза-систем» среди девушек в весовой категории до 52 килограммов и завоевала «золото». Результатами поделился ее первый и личный тренер Ержан Бек-Али.

Фото предоставил тренер спортсменки
Чемпионат мира по джиу-джитсу стартовал в ОАЭ 14 ноября и завершится 24 ноября.

Молдир Мекенбаева успешно одолела соперниц из Канады, Швеции. В финале встретилась с опытной спортсменкой из России и выиграла ее удушающим приемом.

Историческая победа в Абу-Даби: Девушка из Актау стала чемпионкой мира по джиу-джитсу


По словам ее тренера, она стала первой обладательницей золотой медали по джиу-джитсу среди девушек в истории Казахстана.

Стоит отметить, что Молдир Мекенбаева имеет звание мастера спорта международного класса (МСМК). За ее плечами множество завоеванных титулов.

Историческая победа в Абу-Даби: Девушка из Актау стала чемпионкой мира по джиу-джитсу


Кроме этого, она также реализует себя и в других сферах.

Молдир Мекенбаева - актриса. Снималась в различных кинокартинах. В одной из них сыграла одну из главных ролей. В скором времени она предстанет в историческом фильме «Батырлар».

Историческая победа в Абу-Даби: Девушка из Актау стала чемпионкой мира по джиу-джитсу


- Основная специальность нашей золотой дочери народа – математическая. Она окончила Республиканскую физико-математическую школу имени Орымбека Жаутыкова в Алматы и награждена знаком «Алтын белгі». Свободно владеет казахским, русским и английским языками. У Молдир мощная поддержка в лице ее семьи, в особенности, мамы, родных, и ее родной команды по джиу-джитсу. Желаем ей продолжать проявлять свои многочисленные таланты и прославлять нашу страну, - рассказал Ержан Бек-Али.


В настоящее время Молдир Мекенбаева учится на четвертом курсе математического факультета Назарбаев Университета в Нур-Султане.

Историческая победа в Абу-Даби: Девушка из Актау стала чемпионкой мира по джиу-джитсу


- Тяжело передать словами, как спортсмен ощущает себя, стоя на пьедестале, держа руку на сердце и напевая гимн своей родины. Ещё тяжелее передать состояние, когда это «золото» досталось не самым легким путём. Я выбрала этот путь и придерживаюсь того, что наслаждение нужно искать в процессе, - поделилась Молдир Мекенбаева.


Тренер спортсменки Ержан Бек-Али является профессором, PhD, обладателем черного пояса, а также чемпионом мира по грепплингу и чемпионом Азии по джиу-джитсу. Помимо этого, он основал команду Checkmat Казахстан в Алматы.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mastercool
 sakura.68 (Посетители) Сегодня, 18:30
Молодец!!!

Engineer
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • sakura.68
  • Mastercool
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 16:49
Какая гармония ума, красоты и физического развития (тіл-көз тимесін). Дальнейших успехов!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • sakura.68
  • Mastercool
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 16:43
Поздравляю красавицу. Желаю в дальнейшем много успехов applause
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ОбывателЪ
  • нашевсе
  • sakura.68
  • Mastercool
 DiDa (Посетители) Сегодня, 15:45
Алла тіл-көзден сақтасын!!! Жеңісің құтты болсын, қарындасым!!! Биік белестерден көріне бер!!! applause
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика