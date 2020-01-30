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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:55

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Турнир NFC-22 в Актау посетит звезда октагона Олег Тактаров

Первый чемпион из стран содружества независимых государств (СНГ) всемирно известного промоушна Ultimate Fighting Championship (UFC) Олег Тактаров станет специальным гостем турнира NFC в Актау. Об этом сообщается на странице управления физической культуры и спорта Мангистауской области в Facebook.

Фото со страницы управления физической культуры и спорта Мангистауской области в Facebook
Голливудский и российский киноактер Олег Тактаров посетит турнир Naiza Fighting Championship.

Турнир состоится 31 января в спортивном комплексе «Батыр».

Призовой фонд турнира составляет 4 000 000 тенге.

Для справки:
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Напомним, ранее сообщалось, что бой за титул чемпиона мира пройдет в рамках очередного международного турнира по смешанным единоборствам NFC-22 между актауским бойцом Айболатом Муратулы и турецким файтером Циханом Капланом.



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