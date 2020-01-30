Турнир NFC-22 в Актау посетит звезда октагона Олег Тактаров

Фото со страницы управления физической культуры и спорта Мангистауской области в Facebook
Голливудский и российский киноактер Олег Тактаров посетит турнир Naiza Fighting Championship.
Турнир состоится 31 января в спортивном комплексе «Батыр».
Призовой фонд турнира составляет 4 000 000 тенге.
Для справки:
Напомним, ранее сообщалось, что бой за титул чемпиона мира пройдет в рамках очередного международного турнира по смешанным единоборствам NFC-22 между актауским бойцом Айболатом Муратулы и турецким файтером Циханом Капланом.
Турнир состоится 31 января в спортивном комплексе «Батыр».
Призовой фонд турнира составляет 4 000 000 тенге.
Для справки:
Напомним, ранее сообщалось, что бой за титул чемпиона мира пройдет в рамках очередного международного турнира по смешанным единоборствам NFC-22 между актауским бойцом Айболатом Муратулы и турецким файтером Циханом Капланом.
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