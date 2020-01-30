Турнир NFC-22 в Актау посетит звезда октагона Олег Тактаров

Фото со страницы управления физической культуры и спорта Мангистауской области в Facebook

Фото со страницы управления физической культуры и спорта Мангистауской области в Facebook

Олег Тактаров - российский и американский спортсмен, актёр, телеведущий, кинопродюсер, режиссёр, общественный деятель. Чемпион мира по смешанным боевым искусствам (UFC-6, 14 июля 1995 года) и призёр многих спортивных турниров и соревнований. Выступал под псевдонимом «Русский медведь» (англ. «The Russian Bear»).