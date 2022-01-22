Ветерана UFC Олега Тактарова избили в Мексике

Причиной конфликта стало то, что Олег Тактаров заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля, сообщает Zakon.kz.



Об инциденте сообщил спортивный журналист Александр Лютиков.



Я попросил не терроризировать людей — предъявлять все претензии ко мне, а они пускай идут домой. Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня били. Олег Тактаров



По словам ветерана UFC, на нем были наручники, а ноги были стянуты. Он считает, что с ним пыталась разобраться какая-то мафиозная структура. В итоге Тактарова спасло появление полицейских.



Олег Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. После спортивной карьеры Олег занялся работой в киноиндустрии.