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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:55

Просмотров: 372

Алибек Сарсенгалиев стал чемпионом Казахстана по греко-римской борьбе

На чемпионате страны по греко-римской борьбе наш палуан удостоился золотой награды в весовой категории до 130 килограммов. Результатами поделился личный тренер спортсмена Александр Цыганов.

Фото предоставил Еламан Арыпов, тренер по греко-римской борьбе
Чемпионат Республики Казахстан по греко-римской борьбе прошёл с 7 по 9 февраля в Семее и собрал свыше 200 борцов со всей страны.

В весовой категории до 130 килограммов выступили девять спортсменов.

Алибек Сарсенгалиев стал чемпионом Казахстана по греко-римской борьбе


Алибек сразу пробился в 1/4 финала, где одолел спортсмена из Туркестана со счётом 8:0.

За выход в финал наш борец боролся и выиграл костанайского спортсмена со счётом 3:2.

В финале Алибек одержал чистую победу в схватке с местным палуаном.

Алибек Сарсенгалиев стал чемпионом Казахстана по греко-римской борьбе


- Я очень упорно готовился к этим соревнованиям, потому что моя цель была завоевать «золото». В этом году я планирую выступить на чемпионате мира в Финляндии. Надеюсь, что и там мне удастся достойно показать себя и стать золотым медалистом. Благодарю своих родителей, тренеров и спонсоров, которые верят и поддерживают меня, - поделился Алибек Сарсенгалиев.





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