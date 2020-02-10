Алибек Сарсенгалиев стал чемпионом Казахстана по греко-римской борьбе

- Я очень упорно готовился к этим соревнованиям, потому что моя цель была завоевать «золото». В этом году я планирую выступить на чемпионате мира в Финляндии. Надеюсь, что и там мне удастся достойно показать себя и стать золотым медалистом. Благодарю своих родителей, тренеров и спонсоров, которые верят и поддерживают меня, - поделился Алибек Сарсенгалиев.

Чемпионат Республики Казахстан по греко-римской борьбе прошёл с 7 по 9 февраля в Семее и собрал свыше 200 борцов со всей страны.В весовой категории до 130 килограммов выступили девять спортсменов.Алибек сразу пробился в 1/4 финала, где одолел спортсмена из Туркестана со счётом 8:0.За выход в финал наш борец боролся и выиграл костанайского спортсмена со счётом 3:2.В финале Алибек одержал чистую победу в схватке с местным палуаном.