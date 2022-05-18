Борец из Актау Алибек Сарсенгалиев завоевал серебряную медаль на международном турнире в Болгарии

В турнире приняли участие борцы из Казахстана, Турции, Болгарии, Ирана, Израиля, Латвии, Швеции и Венгрии.Алибек Сарсенгалиев выступал в составе национальной сборной. Команде он принес «серебро».- Он выиграл у спортсмена из Ирана, уложив его на лопатки. Далее одержал победу над борцом из Болгарии. В финальной схватке со счетом 5:6 уступил спортсмену из Турции. Впереди Алибека ждет участие в чемпионате Азии, который пройдет в июне в Бишкеке (Киргизия), - рассказал Александр Цыганов.Ранее Алибек Сарсенгалиев стал чемпионом Казахстана по греко-римской борьбе до 23-х лет.Спортсмен выражает благодарность за поддержку спонсорам в лице учредителя «Kaz Group Qurylys» Мурату Чукенову и генеральному директору «Kaz Group Qurylys» Адилю Ахметовичу.