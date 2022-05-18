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Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:31

Просмотров: 398

Борец из Актау Алибек Сарсенгалиев завоевал серебряную медаль на международном турнире в Болгарии

В составе сборной Казахстана Алибек Сарсенгалиев принял участие в международном турнире по борьбе в Болгарии, который завершился 15 мая. Подробности рассказал тренер Александр Цыганов.

Алибек Сарсенгалиев
В турнире приняли участие борцы из Казахстана, Турции, Болгарии, Ирана, Израиля, Латвии, Швеции и Венгрии.

Алибек Сарсенгалиев выступал в составе национальной сборной. Команде он принес «серебро».

Борец из Актау Алибек Сарсенгалиев завоевал серебряную медаль на международном турнире в Болгарии


Борец из Актау Алибек Сарсенгалиев завоевал серебряную медаль на международном турнире в Болгарии


- Он выиграл у спортсмена из Ирана, уложив его на лопатки. Далее одержал победу над борцом из Болгарии. В финальной схватке со счетом 5:6 уступил спортсмену из Турции. Впереди Алибека ждет участие в чемпионате Азии, который пройдет в июне в Бишкеке (Киргизия), - рассказал Александр Цыганов.

Ранее Алибек Сарсенгалиев стал чемпионом Казахстана по греко-римской борьбе до 23-х лет.

Спортсмен выражает благодарность за поддержку спонсорам в лице учредителя «Kaz Group Qurylys» Мурату Чукенову и генеральному директору «Kaz Group Qurylys» Адилю Ахметовичу.



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Комментарии ( 1 )

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 ak12 (Посетители) Сегодня, 15:52
Молодец Алибек!
 
 

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