Национальность ребёнка в Казахстане больше не привязана к родителям: важные изменения

В Казахстане произошли важные изменения в вопросах определения и изменения национальности ребёнка. Прокуратура дала разъяснения по постановлению Конституционного суда, которое вскоре может изменить подход к этому вопросу в законах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Постановление Конституционного суда: что изменилось

В апреле 2025 года Конституционный суд Казахстана вынес нормативное постановление № 70, в котором проверил соответствие Конституции статьи 65 Кодекса "О браке (супружестве) и семье".

Ранее законом было установлено, что национальность ребёнка определяется исключительно национальностью родителей. Более того, изменить её можно было только на национальность другого родителя.

Однако суд подчеркнул, что такое правило не учитывает разнообразные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются дети и их семьи.

Почему прежние правила стали проблемой

Как объяснила старший прокурор управления прокуратуры Астаны Алия Кыстаубаева, статья 65 Кодекса не учитывает случаи, когда:

невозможно определить национальность родителей из-за отсутствия документов или информации;

ребёнок воспитывается в семье, отличной от семьи биологических родителей;

ребёнок живёт в детском доме или организации для детей-сирот и хочет принять национальность, отличающуюся от национальности родителей, в силу своего окружения и воспитания.

Таким образом, закон не учитывал права детей на самостоятельный выбор национальной принадлежности в особых жизненных обстоятельствах.

Простыми словами: что теперь меняется

Решение Конституционного суда означает следующее:

прежнее правило, что национальность ребёнка можно определять и менять только по национальности родителей , признано неконституционным;

закон теперь должен учитывать альтернативные способы определения и изменения национальности ребёнка ;

например, если отсутствуют сведения о родителях, или ребёнок растёт в другой семье или культурной среде, он может изменить свою национальность в соответствии с этими условиями.

Что ждать в будущем

В ближайшее время в Кодекс "О браке (супружестве) и семье" ожидаются изменения, которые закрепят новые механизмы определения и изменения национальности ребёнка. Это решение открывает детям больше прав на самоопределение и учитывает реальные жизненные обстоятельства, а не только юридические формальности.