Пенсионерка из Казахстана попросила Путина помочь получить российское гражданство

Сотрудники МВД Мурманской области помогают 90-летней Людмиле Кондратьевой из Казахстана оформить российское гражданство. Об этом сообщила официальная представительница ведомства «Ленте.ру» , передает Lada.kz.

Фото: МВД России

Обращение к президенту России

Людмила Кондратьева из Казахстана живёт в Мурманской области. В сентябре пенсионерка приехала в Колу к своей дочери, а потом решила остаться в России. Она обратилась на прямую линию к президенту и сообщила о трудностях в оформлении необходимых документов для получения гражданства РФ.

Поддержка со стороны МВД

Сотрудники МВД активно сопровождают пенсионерку на всех этапах оформления документов, обеспечивая максимально быстрый и комфортный процесс. В ведомстве отметили, что подобная практика является частью общей работы по поддержке граждан, желающих получить российское гражданство.

Значение инициативы

Случай Людмилы Кондратьевой показывает, что обращения к президенту и активное взаимодействие с государственными органами могут способствовать оперативному решению вопросов, связанных с гражданством.