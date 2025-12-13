Казахстан закрывает все автомобильные пункты пропуска с Китаем: что нужно знать водителям

Казахстан объявил о временном закрытии всех автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем. Причиной является празднование Дня Независимости страны 16 декабря. В соответствии с уведомлением Федеральной таможенной службы России, ограничения будут действовать 16 и 17 декабря 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Министерство транспорта Казахстана

Временная приостановка работы автомобильных КПП

Это значит, что на протяжении двух дней пересечь казахстанско-китайскую границу на автомобиле будет невозможно.

Список закрытых пунктов пропуска

ФТС России уточнила, какие именно КПП приостановят работу:

Бахты — Абайская область;

Майкапчагай — Восточно-Казахстанская область;

Достык и Нур Жолы — Жетысуская область;

Кольжат — Алматинская область.

Эти меры касаются исключительно автомобильного транспорта.

Железнодорожные переходы будут работать круглосуточно

Важно отметить, что ограничения не распространяются на железнодорожные пункты пропуска.

Достык (Жетысуская область)

Алтынколь (Жетысуская область)

Они будут функционировать в обычном режиме, 24 часа в сутки, что позволяет поддерживать грузовые и пассажирские перевозки между странами без перебоев.

Практические советы для водителей и перевозчиков