Казахстан закрывает все автомобильные пункты пропуска с Китаем: что нужно знать водителям

Казахстан объявил о временном закрытии всех автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем. Причиной является празднование Дня Независимости страны 16 декабря. В соответствии с уведомлением Федеральной таможенной службы России, ограничения будут действовать 16 и 17 декабря 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Это значит, что на протяжении двух дней пересечь казахстанско-китайскую границу на автомобиле будет невозможно.
ФТС России уточнила, какие именно КПП приостановят работу:
Бахты — Абайская область;
Майкапчагай — Восточно-Казахстанская область;
Достык и Нур Жолы — Жетысуская область;
Кольжат — Алматинская область.
Эти меры касаются исключительно автомобильного транспорта.
Важно отметить, что ограничения не распространяются на железнодорожные пункты пропуска.
Достык (Жетысуская область)
Алтынколь (Жетысуская область)
Они будут функционировать в обычном режиме, 24 часа в сутки, что позволяет поддерживать грузовые и пассажирские перевозки между странами без перебоев.
Планировать поездки заранее, учитывая даты закрытия КПП.
Рассмотреть альтернативу железнодорожного сообщения для грузоперевозок.
Следить за обновлениями на официальных сайтах ФТС и Министерства транспорта Казахстана, чтобы избежать задержек.
