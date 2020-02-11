«Ралли Казахстан – 2020» пройдёт в Мангистау

Фото с сайта ADT.BY
Организаторы ралли в 2020 году, как передаёт ADT.BY, планируют расширение участников «Ралли Казахстан» путём включения зачёта мотоциклов и квадроциклов чемпионата мира по ралли-рейдам Международной мотоциклетной федерации FIM.
Также в целях увеличения количества спортсменов и повышения медиаинтереса, в рамках новой Евразийской зоны FIA Федерация автомотоспорта Республики Казахстан и Российская автомобильная федерация учреждают в 2020 году двухэтапный Кубок Евразии по ралли-рейдам, в котором могут принять участие экипажи на автомобилях, подготовленных как по международным, так и по национальным техническим требованиям:
24 – 28 апреля «Золото Кагана» – Астраханская область, Россия.
24 – 29 мая «Ралли Казахстан» – Мангистауская область, Казахстан.
Организованные федерацией автомотоспорта Республики Казахстан соревнования пройдут с 24 по 29 мая 2020 года. Гонка будет состоять из пяти этапов по Мангистауской области. Исполняя пожелания постоянных участников гонки, трасса в 2020 году будет на 96 процентов обновлена по сравнению с предыдущими годами.
Старт и финиш пройдут в городе Актау на побережье Каспийского моря. Протяженность ралли составит около 2 000 километров, а всего пилотам и гонщикам предстоит преодолеть около 1750 «боевых» километров за пять этапов ралли.
В отеле «Каспиан Ривьера» 23 мая развернётся официальный штаб соревнований и пройдут проверки для национального класса. Административные и технические проверки будут ждать участников Кубка мира FIA и этапа чемпионата мира FIM 24 мая. Завершением этого дня станет торжественный старт на набережной города.
- Ралли Казахстан является самой молодой гонкой в календаре Международной автомобильной федерации FIA, и с самого начала нашей организации мы ставили перед собой амбициозные цели – создать безопасный для участников интересный и захватывающий ралли-рейд. Мангистауская область Республики Казахстан по праву является единственным пригодным регионом для проведения ралли-рейдов, имеющим различный ландшафт: от быстрых степных дорожек до больших песочных дюн с непредсказуемыми песками и растительностью. Не без гордости могу заверить, что каждый участник, побывавший на нашем ралли, с радостью хочет вернуться снова. Организаторы ралли обеспечат медицинское страхование каждого участника ралли, эвакуацию и репатриацию. Стартовые взносы в 2020 году не претерпят никаких изменений и останутся на уровне предыдущих лет. Женские экипажи, как и каждый год, ждут чисто символические взносы, что позволяет нам привлечь большее количество участников из прекрасной половины человечества, - сказал Дмитрий Махеня, директор гонки «Ралли Казахстан».
Руководителем «Ралли Казахстан-2020» станет Ронан Морган. Общая подготовка «Ралли Казахстан-2020» пройдёт под руководством президента Федерации автомотоспорта РК Марата Абыкаева.
- Команда организаторов серьёзно готовится к проведению этапа Кубка мира в Мангистау. С каждым годом мы стремимся совершенствовать маршрут ралли-рейда с тем, чтобы сделать его зрелищным и разнообразным. Отличительной чертой гонки 2020 года станет увеличение числа песочных участков и сокращение участков скоростных, добавим навигационной работы участникам. Протяжённость спецучастков будет немного меньше, чем в прошлом году, также для комфорта гонщиков максимально сокращены лиазоны, последовательность гоночных спецучастков принципиально не будет отличаться от маршрута прошлых лет. Особое внимание уделяем новому зачёту мотоциклистов и квадроциклистов чемпионата мира по ралли-рейдам Международной мотоциклетной федерации FIM. Как и в прошлые годы, очень серьёзно относимся к вопросу обеспечения безопасности участников ралли, и в этом году планируется включить медицинскую страховку от одной из казахстанско-международных страховых компаний в стоимость стартовых взносов, но без увеличения взносов для самих участников, - отметил Марат Абыкаев.
Ралли будет открыто для классов Международной автомобильной федерации FIA – T1, T2, T3, Т4, Т5 и национального класса, а также для классов Международной мотоциклетной федерации FIM – мото и квадро.
Победители «Ралли Казахстан» предыдущих изданий:
2019 Нассер Аль-Аттия, Матьё Бомель – Toyota Gazoo Racing Team
2018 Язид Аль-Раджи, Тимо Готтшальк – X-Raid Team
2017 Нассер Аль-Аттия, Матьё Бомель – Overdrive Racing Team
2016 Юрий Сазонов, Дмитрий Цыро – Mobilex Racing Team
Также в целях увеличения количества спортсменов и повышения медиаинтереса, в рамках новой Евразийской зоны FIA Федерация автомотоспорта Республики Казахстан и Российская автомобильная федерация учреждают в 2020 году двухэтапный Кубок Евразии по ралли-рейдам, в котором могут принять участие экипажи на автомобилях, подготовленных как по международным, так и по национальным техническим требованиям:
24 – 28 апреля «Золото Кагана» – Астраханская область, Россия.
24 – 29 мая «Ралли Казахстан» – Мангистауская область, Казахстан.
Организованные федерацией автомотоспорта Республики Казахстан соревнования пройдут с 24 по 29 мая 2020 года. Гонка будет состоять из пяти этапов по Мангистауской области. Исполняя пожелания постоянных участников гонки, трасса в 2020 году будет на 96 процентов обновлена по сравнению с предыдущими годами.
Старт и финиш пройдут в городе Актау на побережье Каспийского моря. Протяженность ралли составит около 2 000 километров, а всего пилотам и гонщикам предстоит преодолеть около 1750 «боевых» километров за пять этапов ралли.
В отеле «Каспиан Ривьера» 23 мая развернётся официальный штаб соревнований и пройдут проверки для национального класса. Административные и технические проверки будут ждать участников Кубка мира FIA и этапа чемпионата мира FIM 24 мая. Завершением этого дня станет торжественный старт на набережной города.
- Ралли Казахстан является самой молодой гонкой в календаре Международной автомобильной федерации FIA, и с самого начала нашей организации мы ставили перед собой амбициозные цели – создать безопасный для участников интересный и захватывающий ралли-рейд. Мангистауская область Республики Казахстан по праву является единственным пригодным регионом для проведения ралли-рейдов, имеющим различный ландшафт: от быстрых степных дорожек до больших песочных дюн с непредсказуемыми песками и растительностью. Не без гордости могу заверить, что каждый участник, побывавший на нашем ралли, с радостью хочет вернуться снова. Организаторы ралли обеспечат медицинское страхование каждого участника ралли, эвакуацию и репатриацию. Стартовые взносы в 2020 году не претерпят никаких изменений и останутся на уровне предыдущих лет. Женские экипажи, как и каждый год, ждут чисто символические взносы, что позволяет нам привлечь большее количество участников из прекрасной половины человечества, - сказал Дмитрий Махеня, директор гонки «Ралли Казахстан».
Руководителем «Ралли Казахстан-2020» станет Ронан Морган. Общая подготовка «Ралли Казахстан-2020» пройдёт под руководством президента Федерации автомотоспорта РК Марата Абыкаева.
- Команда организаторов серьёзно готовится к проведению этапа Кубка мира в Мангистау. С каждым годом мы стремимся совершенствовать маршрут ралли-рейда с тем, чтобы сделать его зрелищным и разнообразным. Отличительной чертой гонки 2020 года станет увеличение числа песочных участков и сокращение участков скоростных, добавим навигационной работы участникам. Протяжённость спецучастков будет немного меньше, чем в прошлом году, также для комфорта гонщиков максимально сокращены лиазоны, последовательность гоночных спецучастков принципиально не будет отличаться от маршрута прошлых лет. Особое внимание уделяем новому зачёту мотоциклистов и квадроциклистов чемпионата мира по ралли-рейдам Международной мотоциклетной федерации FIM. Как и в прошлые годы, очень серьёзно относимся к вопросу обеспечения безопасности участников ралли, и в этом году планируется включить медицинскую страховку от одной из казахстанско-международных страховых компаний в стоимость стартовых взносов, но без увеличения взносов для самих участников, - отметил Марат Абыкаев.
Ралли будет открыто для классов Международной автомобильной федерации FIA – T1, T2, T3, Т4, Т5 и национального класса, а также для классов Международной мотоциклетной федерации FIM – мото и квадро.
Победители «Ралли Казахстан» предыдущих изданий:
2019 Нассер Аль-Аттия, Матьё Бомель – Toyota Gazoo Racing Team
2018 Язид Аль-Раджи, Тимо Готтшальк – X-Raid Team
2017 Нассер Аль-Аттия, Матьё Бомель – Overdrive Racing Team
2016 Юрий Сазонов, Дмитрий Цыро – Mobilex Racing Team
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