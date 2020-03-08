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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:31

Просмотров: 1179

Прямая трансляция футбольного матча «Каспий» - «Жетысу»

В рамках казахстанской Премьер-Лиги актауский «Каспий» примет на своём поле команду «Жетысу» из Талдыкоргана.

Фото из архива «Лады»
Прямую трансляцию можно наблюдать на официальном канале Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) в 16:00 по местному времени.



Напомним, в связи с проведением матча дороги в 12 и 13 микрорайонах, начиная от здания акционерного общества «Каражанбасмунай» до перекрестка с одной стороны стадиона и выезда из 12 микрорайона с другой стороны, будут перекрыты с 15:00 по 18:30.



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Комментарии ( 1 )

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Archer (Посетители) Сегодня, 18:37
Всем доброго дня, наконец у нас в Актау появился футбол высшей лиги. Но есть вопрос по организации продаж билетов. Билеты были бесплатные, но их было мало, ну или разобрали, потоптались на кассе в итоге не попали на матч. Что это было? Где грамотная организация продаж билетов? Это уже высшая лига, тут нужно немного менять подходы. Почему нет продаж билетов на на сайте как это и положено на таком уровне?
 
 

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