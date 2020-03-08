Прямая трансляция футбольного матча «Каспий» - «Жетысу»

Фото из архива «Лады»
Прямую трансляцию можно наблюдать на официальном канале Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) в 16:00 по местному времени.
Напомним, в связи с проведением матча дороги в 12 и 13 микрорайонах, начиная от здания акционерного общества «Каражанбасмунай» до перекрестка с одной стороны стадиона и выезда из 12 микрорайона с другой стороны, будут перекрыты с 15:00 по 18:30.
Напомним, в связи с проведением матча дороги в 12 и 13 микрорайонах, начиная от здания акционерного общества «Каражанбасмунай» до перекрестка с одной стороны стадиона и выезда из 12 микрорайона с другой стороны, будут перекрыты с 15:00 по 18:30.