Возле стадиона в Актау перекроют участки дороги

В связи с проведением матча Премьер-лиги Казахстана, дороги в 12 и 13 микрорайонах, начиная от здания акционерного общества «Каражанбасмунай» до перекрестка с одной стороны стадиона и выезда из 12 микрорайона с другой стороны, будут перекрыты на три с половиной часа.- Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Приносим свои извинения за неудобства, - добавили в акимате города.