Бекзад Нурдаулетов завоевал лицензию на Олимпиаду

Фото Данияра Майлыбаева
Сначала наш боксёр победил Жерома Пампеллона из Новой Зеландии.
В 1/4 финала Бекзад Нурдаулетов встретился с боксером из Таджикистана Шаббосом Негматуллоевым.
Бекзад Нурдаулетов выиграл решающий поединок единогласным решением судей.
Как сообщают СМИ, команда таджикского боксера осталась недовольна исходом решения боя и выражалась нецензурной бранью.
Следующий соперник казахстанца - Одай Рияд Адел Алхиндави из Иордании.
На данный момент Казахстан завоевал 31 лицензию в 16 олимпийских видах спорта.
В 1/4 финала Бекзад Нурдаулетов встретился с боксером из Таджикистана Шаббосом Негматуллоевым.
Бекзад Нурдаулетов выиграл решающий поединок единогласным решением судей.
Как сообщают СМИ, команда таджикского боксера осталась недовольна исходом решения боя и выражалась нецензурной бранью.
Следующий соперник казахстанца - Одай Рияд Адел Алхиндави из Иордании.
На данный момент Казахстан завоевал 31 лицензию в 16 олимпийских видах спорта.
Оставьте свой комментарий первым.