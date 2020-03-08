Бекзад Нурдаулетов завоевал лицензию на Олимпиаду

Сначала наш боксёр победил Жерома Пампеллона из Новой Зеландии.В 1/4 финала Бекзад Нурдаулетов встретился с боксером из Таджикистана Шаббосом Негматуллоевым.Бекзад Нурдаулетов выиграл решающий поединок единогласным решением судей.Как сообщают СМИ, команда таджикского боксера осталась недовольна исходом решения боя и выражалась нецензурной бранью.Следующий соперник казахстанца - Одай Рияд Адел Алхиндави из Иордании.На данный момент Казахстан завоевал 31 лицензию в 16 олимпийских видах спорта.