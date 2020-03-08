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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:00

Просмотров: 164

Бекзад Нурдаулетов завоевал лицензию на Олимпиаду

Чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов представит Казахстан на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, как сообщает Казахстанская федерация бокса.

Фото Данияра Майлыбаева
Сначала наш боксёр победил Жерома Пампеллона из Новой Зеландии.

Бекзад Нурдаулетов завоевал лицензию на Олимпиаду


В 1/4 финала Бекзад Нурдаулетов встретился с боксером из Таджикистана Шаббосом Негматуллоевым.

Бекзад Нурдаулетов завоевал лицензию на Олимпиаду


Бекзад Нурдаулетов выиграл решающий поединок единогласным решением судей.

Бекзад Нурдаулетов завоевал лицензию на Олимпиаду


Как сообщают СМИ, команда таджикского боксера осталась недовольна исходом решения боя и выражалась нецензурной бранью.

Бекзад Нурдаулетов завоевал лицензию на Олимпиаду


Следующий соперник казахстанца - Одай Рияд Адел Алхиндави из Иордании.

Бекзад Нурдаулетов завоевал лицензию на Олимпиаду


На данный момент Казахстан завоевал 31 лицензию в 16 олимпийских видах спорта.



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