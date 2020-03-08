Первый блин комом: «Каспий» уступил талдыкорганцам в Актау

- Хочется отметить игру нашей команды особенно в первом тайме - мы сыграли на равных. Во втором тайме команда «Жетысу» воспользовалась ошибкой «Каспия» в обороне и атаковала. Конечно, неприятно проигрывать дома, но это первая игра, которая всегда даётся нелегко. Первые пять туров мы играем с пятью фаворитами Премьер-Лиги прошлого года. Самое важное — это следующая игра со столичным клубом «Астана». Надо двигаться вперед и не опускать голову. Мы верим в нашу команду. Нас не считают фаворитами, но мы не откажемся от борьбы и попробуем показать достойный футбол, который ждал Актау почти 20 лет, - сказал после матча наставник «Каспия» Срджан Благоевич.

- Хотел бы поздравить местных болельщиков с возвращением команды «Каспий» в Премьер-Лигу. Полный стадион - это показатель того, что актаусцы соскучились по большому футболу. Предполагалось, что игра будет носить эмоциональный характер, было много борьбы. Я доволен, что мы добились положительного результата. Надо отдать должное сопернику - команда «Каспий» достаточно организована и довольно хорошо играла в двух таймах, - поделился тренер команды «Жетысу» Дмитрий Огай.

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Спустя 18 лет футболисты «Каспия» вновь вышли в Премьер-Лигу. Первую в этом сезоне игру они провели 8 марта с командой «Жетысу» из Талдыкоргана. Итог встречи — 0:2 в пользу гостей.Следующую игру «Каспий» проведёт на домашнем поле со столичной командой «Астана». Встреча пройдёт 15 марта на стадионе «Жас Канат».