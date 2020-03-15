Фото Ольги Сагандыковой
Голы в ворота соперника удалось лишь забить полузащитнику Александру Станисавльевичу на 63-й минуте и защитнику Тарасу Бондаренко на 92-й минуте матча.
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Футболисты «Каспия» уступили столичной команде в Актау
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