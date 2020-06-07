Мангистауские боксёры начали тренировки в Алматинской области

Фото федерации бокса Мангистауской области
Боксеры прошли все обязательные медицинские проверки. Спортсмены будут тренироваться в карантинных условиях.
Учебно-тренировочные сборы будут проходить по общей физической подготовке.
По словам тренеров, спортсменам необходимо восстановить форму после вынужденного отсутствия полноценных тренировок. Им приходилось тренироваться в домашних условиях.
Данные сборы продлятся до 19 июня.
Учебно-тренировочные сборы будут проходить по общей физической подготовке.
По словам тренеров, спортсменам необходимо восстановить форму после вынужденного отсутствия полноценных тренировок. Им приходилось тренироваться в домашних условиях.
Данные сборы продлятся до 19 июня.
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