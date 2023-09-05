Два футболиста актауского «Каспия» вызваны в состав юношеской сборной Казахстана

По данным пресс-службы клуба, Нурасыл Абилкаиров и Арсений Блохин вызваны в состав юношеской сборной Казахстана и проходят учебно-тренировочные сборы в Талгаре.



- УТС начались 4 сентября в Талгаре и продолжатся до 12-го числа. В рамках сборов юношеская команда Казахстана проведёт два товарищеских матча против сверстников из России. Игры пройдут 8 и 11 сентября на базе в Талгаре. Желаем игрокам Каспия и сборной Казахстана победы! - отметили в пресс-службе клуба.