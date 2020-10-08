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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:12

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Школьник из Мангистау стал чемпионом страны по тогызкумалак

Чемпион по Мангистауской области среди подростков Айладер Жаксылык подтвердил своё звание в республиканском рейтинговом турнире, проведённом в честь памяти Абильды Акшораева в Таразе. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото предоставили в ЦОКе
Айладер Жаксылык стал чемпионом рейтингового турнира среди подростков до девяти лет. Он также обладатель чемпионского титула нашей области.

Айладер обучается тогызкумалак в дворовом клубе «Атамекен» в Мунайлинском районе, где занимаются 359 подростков в возрасте от семи до 17 лет. Школьники посещают тогызкумалак, домбру, швейное дело, вокал, рисование и шахматы.

Школьник из Мангистау стал чемпионом страны по тогызкумалак


В прошлом году чемпионкой по Мангистауской области среди подростков до 13 лет стала Жансая Тугузбаева. Она также является серебряным призёром региона среди молодежи и женщин.

- Воспитанники нашего дворового клуба часто добиваются успехов. К примеру, ученики кружка по домбре всегда занимают призовые места в региональных, республиканских и международных соревнованиях, - отметила исполняющая обязанности начальника отдела образования Мунайлинского района Гульзада Мурадалиева.



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