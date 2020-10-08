Школьник из Мангистау стал чемпионом страны по тогызкумалак

- Воспитанники нашего дворового клуба часто добиваются успехов. К примеру, ученики кружка по домбре всегда занимают призовые места в региональных, республиканских и международных соревнованиях, - отметила исполняющая обязанности начальника отдела образования Мунайлинского района Гульзада Мурадалиева.

Айладер Жаксылык стал чемпионом рейтингового турнира среди подростков до девяти лет. Он также обладатель чемпионского титула нашей области.Айладер обучается тогызкумалак в дворовом клубе «Атамекен» в Мунайлинском районе, где занимаются 359 подростков в возрасте от семи до 17 лет. Школьники посещают тогызкумалак, домбру, швейное дело, вокал, рисование и шахматы.В прошлом году чемпионкой по Мангистауской области среди подростков до 13 лет стала Жансая Тугузбаева. Она также является серебряным призёром региона среди молодежи и женщин.