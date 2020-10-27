Баскетболистки «Каспия» прошли во второй тур чемпионата Казахстана

Статистика игры:

Александра Петелина - 22 очка;

Елена Доц - 14 очков;

Ульяна Кудрявцева - 12 очков, 12 подборов;

Валерия Соколова - 11 очков;

Аружан Аскерова - 8 очков;

Анастасия Ильясова - 2 очка;

Ангелина Михайлова - 2 очка.

Статистика игры:

Елена Доц - 16 очков;

Валерия Соколова - 14 очков;

Анастасия Ильясова - 14 очков, 16 подборов;

Аружан Аскерова - 11 очков, 13 подборов;

Ульяна Кудрявцева - 11 очков, 10 подборов;

Александра Петелина - 6 очков;

Фарида Абенова - 2 очка.

Статистика игры:

Александра Петелина - 18 очков;

Аружан Аскерова - 16 очков, 10 подборов;

Ульяна Кудрявцева - 13 очков;

Анастасия Ильясова - 9 очков;

Елена Доц - 7 очков;

Валерия Соколова - 6 очков;

Инга Манучарян - 2 очка;

Ангелина Михайлова - 2 очка.

Статистика игры:

Анастасия Ильясова - 15 очков, 10 подборов;

Инга Манучарян - 15 очков;

Александра Петелина - 13 очков;

Фарида Абенова - 12 очков;

Валерия Соколова - 10 очков;

Аружан Аскерова - 6 очков;

Ангелина Михайлова - 6 очков;

Елена Доц - 5 очков;

Ульяна Кудрявцева - 4 очка

Акмаржан Саргожаева - 2 очка.

Статистика игры:

Инга Манучарян - 15 очков;

Александра Петелина - 13 очков;

Ульяна Кудрявцева - 12 очков;

Анастасия Ильясова - 9 очков;

Ангелина Михайлова - 9 очков, 11 подборов;

Аружан Аскерова - 8 очков;

Елена Доц - 6 очков;

Фарида Абенова - 4 очка.

Первый тур XXIX чемпионата Казахстана среди женских команд проходил с 20 по 24 октября в Щучинске.Наши спортсменки одержали четыре победы в пяти сыгранных матчах.В первой игре девушки обыграли игроков из павлодарского БК «Иртыш» со счётом 71:64.Второй матч команда из Актау играла против команды специализированной детско-юношеской спортивной школы (СДЮШС) из Алматинской области. Игра закончилась победой «Каспия» со счётом 74:50.Игра против команды баскетбольного клуба «Туран» из Туркестанской области закончилась для актауских спортсменок первым и последним поражением за весь тур. Матч завершился со счётом 73:78.В следующей игре команда баскетбольного клуба «Каспий» обошла команду БК «Казыгурт МарС» из Шымкента. Встреча закончилась со счётом 88:55.В заключительном матче тура женская команда из Актау сыграла с командой БК «Окжетпес» из Акмолинской области. Счёт - 76:41.По итогам первого тура женская команда баскетбольного клуба «Каспий» заняла вторую строчку турнирной таблицы.Второй тур чемпионата пройдёт с 19 по 23 ноября в Щучинске на площадке спортивного комплекса «Жаксы 2».