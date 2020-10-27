Баскетболистки «Каспия» прошли во второй тур чемпионата Казахстана

Фото предоставлено пресс-службой БК «Каспий»
Первый тур XXIX чемпионата Казахстана среди женских команд проходил с 20 по 24 октября в Щучинске.
Наши спортсменки одержали четыре победы в пяти сыгранных матчах.
В первой игре девушки обыграли игроков из павлодарского БК «Иртыш» со счётом 71:64.
Второй матч команда из Актау играла против команды специализированной детско-юношеской спортивной школы (СДЮШС) из Алматинской области. Игра закончилась победой «Каспия» со счётом 74:50.
Игра против команды баскетбольного клуба «Туран» из Туркестанской области закончилась для актауских спортсменок первым и последним поражением за весь тур. Матч завершился со счётом 73:78.
В следующей игре команда баскетбольного клуба «Каспий» обошла команду БК «Казыгурт МарС» из Шымкента. Встреча закончилась со счётом 88:55.
В заключительном матче тура женская команда из Актау сыграла с командой БК «Окжетпес» из Акмолинской области. Счёт - 76:41.
По итогам первого тура женская команда баскетбольного клуба «Каспий» заняла вторую строчку турнирной таблицы.
Второй тур чемпионата пройдёт с 19 по 23 ноября в Щучинске на площадке спортивного комплекса «Жаксы 2».
Наши спортсменки одержали четыре победы в пяти сыгранных матчах.
В первой игре девушки обыграли игроков из павлодарского БК «Иртыш» со счётом 71:64.
Второй матч команда из Актау играла против команды специализированной детско-юношеской спортивной школы (СДЮШС) из Алматинской области. Игра закончилась победой «Каспия» со счётом 74:50.
Игра против команды баскетбольного клуба «Туран» из Туркестанской области закончилась для актауских спортсменок первым и последним поражением за весь тур. Матч завершился со счётом 73:78.
В следующей игре команда баскетбольного клуба «Каспий» обошла команду БК «Казыгурт МарС» из Шымкента. Встреча закончилась со счётом 88:55.
В заключительном матче тура женская команда из Актау сыграла с командой БК «Окжетпес» из Акмолинской области. Счёт - 76:41.
По итогам первого тура женская команда баскетбольного клуба «Каспий» заняла вторую строчку турнирной таблицы.
Второй тур чемпионата пройдёт с 19 по 23 ноября в Щучинске на площадке спортивного комплекса «Жаксы 2».
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