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ЛАДА.kz » Спорт

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:28

Просмотров: 248

Баскетболистки «Каспия» прошли во второй тур чемпионата Казахстана

Девушки из баскетбольного клуба (БК) «Каспий» заняли второе место на первом туре XXIX чемпионата Казахстана среди женских команд. Из пяти матчей команда из Актау выиграла четыре игры. Об этом сообщили в пресс-службе БК «Каспий».

Фото предоставлено пресс-службой БК «Каспий»
Первый тур XXIX чемпионата Казахстана среди женских команд проходил с 20 по 24 октября в Щучинске.

Наши спортсменки одержали четыре победы в пяти сыгранных матчах.

В первой игре девушки обыграли игроков из павлодарского БК «Иртыш» со счётом 71:64.

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Баскетболистки «Каспия» прошли во второй тур чемпионата Казахстана


Второй матч команда из Актау играла против команды специализированной детско-юношеской спортивной школы (СДЮШС) из Алматинской области. Игра закончилась победой «Каспия» со счётом 74:50.

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Игра против команды баскетбольного клуба «Туран» из Туркестанской области закончилась для актауских спортсменок первым и последним поражением за весь тур. Матч завершился со счётом 73:78.

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Баскетболистки «Каспия» прошли во второй тур чемпионата Казахстана


В следующей игре команда баскетбольного клуба «Каспий» обошла команду БК «Казыгурт МарС» из Шымкента. Встреча закончилась со счётом 88:55.

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В заключительном матче тура женская команда из Актау сыграла с командой БК «Окжетпес» из Акмолинской области. Счёт - 76:41.

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Баскетболистки «Каспия» прошли во второй тур чемпионата Казахстана


По итогам первого тура женская команда баскетбольного клуба «Каспий» заняла вторую строчку турнирной таблицы.

Второй тур чемпионата пройдёт с 19 по 23 ноября в Щучинске на площадке спортивного комплекса «Жаксы 2».



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