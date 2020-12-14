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ЛАДА.kz » Спорт

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:15

Просмотров: 306

Баскетболисты актауского «Каспия» одержали двойную победу над командой БК «Актобе»

Баскетбольный клуб (БК) «Каспий» одержал победу в двух домашних матчах против команды БК «Актобе». Игры прошли в рамках XXIХ-го чемпионата Республики Казахстан по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе БК «Каспий».

Фото предоставлено пресс-службой БК «Каспий»
Мужская команда баскетбольного клуба «Каспий» из Актау одержала двойную победу над БК «Актобе». Игры прошли 12 и 13 декабря в рамках XXIХ-го чемпионата Республики Казахстан по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги. Они стали заключительными домашними играми этого года для баскетболистов «Каспия».

В первом матче команды поначалу шли вровень, с небольшим перевесом в пользу БК «Каспий». По окончанию первой половины игры команда из Актау вела со счётом 45:37. В третьем периоде наши спортсмены увеличили разрыв до 23 очков. В заключительной четверти «Актобе» удалось сократить отставание, но матч закончился победой «Каспия» со счётом 95:69.

Баскетболисты актауского «Каспия» одержали двойную победу над командой БК «Актобе»

Баскетболисты актауского «Каспия» одержали двойную победу над командой БК «Актобе»


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Во втором матче «Каспий» взял инициативу с первых секунд, и уже по итогу первой четверти счёт был 31:17 в пользу команды из Актау. Во второй четверти гости сократили отставание, но первая половина игры все равно за «Каспием» со счётом 52:40. Третья четверть завершилась с разрывом в 15 очков, но в конце игры «Каспий» опережал «Актобе» на 28 очков. Впервые за сезон актауская команда разменяла сотню очков, и матч закончился со счётом 103:75.

Баскетболисты актауского «Каспия» одержали двойную победу над командой БК «Актобе»

Баскетболисты актауского «Каспия» одержали двойную победу над командой БК «Актобе»


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Главный тренер БК «Каспий» Михаил Карпенко поздравил команду и болельщиков с двумя победами подряд. По его словам, игроки БК «Каспий» справились хорошо, пусть и испытали некоторые трудности.

- К играм против Актобе мы подошли с полной ответственностью. Изучили игру соперника, определили план по защите и нападению. Все получилось, как мы планировали. Поздравляю свою команду и наших болельщиков с двумя победами подряд! – прокомментировал Михаил Карпенко.



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