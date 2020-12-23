Баскетболисты «Каспия» вновь одержали победу над командой из Актобе

Фото предоставлено пресс-службой БК «Каспий»
Команда БК «Каспий» вновь победила команду БК «Актобе» в двух последних играх.
Матчи прошли 20 и 21 декабря в Актобе, в рамках XXIХ чемпионата Республики Казахстан по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.
В первой игре преимущество переходило от одной команды к другой. К концу матча каспийцам удалось оторваться от соперника и завершить игру со счётом 88:75.
В первой половине второй игры команды также шли вровень, но уже в третьей четверти матча у наших спортсменов было преимущество в 20 очков. Игра окончилась победой «Каспия» со счётом 99:75.
Михаил Карпенко, главный тренер БК «Каспий», подчеркнул слаженность в работе своей команды.
- За неделю до игры у соперника произошла рокировка на тренерском мостике. Как правило, это даёт некоторую встряску команде. Актобе в этих играх были ещё более агрессивными. Пытались играть на высоких скоростях, поменяли систему защиты против пик-н-ролла. Изменения были заметны. Однако мы тоже провели работу над ошибками и грамотно использовали свои козыри в играх с этой командой. Порадовала игровая дисциплина как в защите, так и в нападении. Во втором матче мы сделали 30 результативных передач, что является отличным показателем командного нападения. В целом, мы хорошо провели декабрь, одержав пять побед в шести матчах. Теперь есть время немного отдохнуть, поработать над индивидуальными навыками и кондициями, так как следующие официальные игры у нас только через месяц. Поздравляю игроков, тренеров, всех работников клуба и болельщиков с хорошим завершением календарного года! – сказал Михаил Карпенко.
По итогам прошедших игр «Каспий» занимает четвёртое место на чемпионате Казахстана. В новом году команда продолжит борьбу за выход в плей-офф.
Для справки:
Ранее каспийцы выиграли два матча против команды БК «Актобе» в серии домашних матчей.
Матчи прошли 20 и 21 декабря в Актобе, в рамках XXIХ чемпионата Республики Казахстан по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.
В первой игре преимущество переходило от одной команды к другой. К концу матча каспийцам удалось оторваться от соперника и завершить игру со счётом 88:75.
В первой половине второй игры команды также шли вровень, но уже в третьей четверти матча у наших спортсменов было преимущество в 20 очков. Игра окончилась победой «Каспия» со счётом 99:75.
Михаил Карпенко, главный тренер БК «Каспий», подчеркнул слаженность в работе своей команды.
- За неделю до игры у соперника произошла рокировка на тренерском мостике. Как правило, это даёт некоторую встряску команде. Актобе в этих играх были ещё более агрессивными. Пытались играть на высоких скоростях, поменяли систему защиты против пик-н-ролла. Изменения были заметны. Однако мы тоже провели работу над ошибками и грамотно использовали свои козыри в играх с этой командой. Порадовала игровая дисциплина как в защите, так и в нападении. Во втором матче мы сделали 30 результативных передач, что является отличным показателем командного нападения. В целом, мы хорошо провели декабрь, одержав пять побед в шести матчах. Теперь есть время немного отдохнуть, поработать над индивидуальными навыками и кондициями, так как следующие официальные игры у нас только через месяц. Поздравляю игроков, тренеров, всех работников клуба и болельщиков с хорошим завершением календарного года! – сказал Михаил Карпенко.
По итогам прошедших игр «Каспий» занимает четвёртое место на чемпионате Казахстана. В новом году команда продолжит борьбу за выход в плей-офф.
Для справки:
Ранее каспийцы выиграли два матча против команды БК «Актобе» в серии домашних матчей.
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