Баскетболисты «Каспия» вновь одержали победу над командой из Актобе

Лучшие игроки:

Колин Доэрти (27 очков, 11 подборов, пять передач, три перехвата);

Юджин Артисон (16 очков, восемь подборов, четыре передачи, один блокшот);

Магжан Сарсенгалиев (восемь очков, четыре подбора, четыре передачи).

Лучшие игроки:

Колин Доэрти (20 очков, семь подборов, девять передач, три перехвата);

Юджин Артисон (21 очко, десять подборов, три передачи);

Денис Дегтярев (десять очков, пять подборов, три передачи, два перехвата).

«Блок-шот» - или блок (англ. blocked shot «заблокированный бросок») — баскетбольный термин, означающий ситуацию, когда игрок защиты блокирует по правилам бросок соперника.

«Пик-н-ролл» (англ. Pick and roll, по-русски — «двойка») — англоязычное название атакующей комбинации в баскетболе, разыгрываемой двумя игроками.