Боксёры из Мангистау отправились на учебно-тренировочные сборы в Майами

Наши спортсмены будут заниматься с профессиональными боксерами из США под руководством тренера национальной сборной Казахстана Марата Джакиева.Эти учебно-тренировочные сборы станут началом подготовки к Олимпиаде в Токио.- Спортсменов ждет насыщенный график. Боксеры будут сосредоточены на общей физической подготовке. Кроме того, будут проводиться спарринги с профессиональными боксерами. Это даст нашим бойцам необходимую практику и опыт. Они пробудут в США до конца января, - отметили в пресс-службе федерации.