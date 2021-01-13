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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:53

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Боксёры из Мангистау отправились на учебно-тренировочные сборы в Майами

Бекзад Нурдаулетов и Айболды Дауренулы в составе национальной сборной отправились в Майами (США) для проведения совместных сборов с профессиональными боксерами. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской федерации бокса.

Фото пресс-службы Мангистауской федерации бокса
Наши спортсмены будут заниматься с профессиональными боксерами из США под руководством тренера национальной сборной Казахстана Марата Джакиева.

Боксёры из Мангистау отправились на учебно-тренировочные сборы в Майами


Эти учебно-тренировочные сборы станут началом подготовки к Олимпиаде в Токио.

- Спортсменов ждет насыщенный график. Боксеры будут сосредоточены на общей физической подготовке. Кроме того, будут проводиться спарринги с профессиональными боксерами. Это даст нашим бойцам необходимую практику и опыт. Они пробудут в США до конца января, - отметили в пресс-службе федерации.

Боксёры из Мангистау отправились на учебно-тренировочные сборы в Майами



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