ФК «Каспий» заключил контракты с восемью игроками

Логотип футбольного клуба «Каспий»
Восемь игроков подписали контракт с ФК «Каспий». Из них, как сообщает сайт kazfootball.kz, четыре игрока уже выступали за актаускую команду в прошлом году – это Амандык Набиханов, Марко Милошевич, Максат Тайкенов и Стефан Букорац.
Первый из новых игроков – 32-летний казахстанский полузащитник Аслан Дарабаев. Последние полтора года он выступал за талдыкорганский «Жетысу», где провёл 34 матча и забил три мяча. Ранее он выступал за «Шахтёр», «Актобе», «Атырау», «Кайрат», «Иртыш» и «Тобол». В общей сложности Аслан Дарабаев провёл 264 матча в казахстанской премьер-лиге и забил 31 гол.
Игрок сборной Туркменистана, 29-летний полузащитник Руслан Мингазов, в первой половине предыдущего сезона играл за павлодарский «Иртыш», а после расформирования клуба подписал контракт с «Шахтёром». В этом клубе он отыграл 13 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.
До выступления в «Каспий» 28-летний Тарас Бондаренко играл в родной Украине, а также в Сербии за клубы «Металац» и «Раднички». В начале 2020 года он уже играл за актаусцев и провёл три матча, забив один гол, но позже перешёл в «Окжетпес».
Полузащитник из Франции, 29-летний Шифак Тигруджа, начал свою спортивную карьеру в 2011 году и играл за французский клуб «Ле Понте». Позже он выступал за французские «Ньор» и «Лез Эрбье», кипрский «Алки», албанский «Кукеси» и азербайджанскую «Зирю».
Напомним, в начале февраля ФК «Каспий» обновил свой логотип.
Первый из новых игроков – 32-летний казахстанский полузащитник Аслан Дарабаев. Последние полтора года он выступал за талдыкорганский «Жетысу», где провёл 34 матча и забил три мяча. Ранее он выступал за «Шахтёр», «Актобе», «Атырау», «Кайрат», «Иртыш» и «Тобол». В общей сложности Аслан Дарабаев провёл 264 матча в казахстанской премьер-лиге и забил 31 гол.
Игрок сборной Туркменистана, 29-летний полузащитник Руслан Мингазов, в первой половине предыдущего сезона играл за павлодарский «Иртыш», а после расформирования клуба подписал контракт с «Шахтёром». В этом клубе он отыграл 13 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.
До выступления в «Каспий» 28-летний Тарас Бондаренко играл в родной Украине, а также в Сербии за клубы «Металац» и «Раднички». В начале 2020 года он уже играл за актаусцев и провёл три матча, забив один гол, но позже перешёл в «Окжетпес».
Полузащитник из Франции, 29-летний Шифак Тигруджа, начал свою спортивную карьеру в 2011 году и играл за французский клуб «Ле Понте». Позже он выступал за французские «Ньор» и «Лез Эрбье», кипрский «Алки», албанский «Кукеси» и азербайджанскую «Зирю».
Напомним, в начале февраля ФК «Каспий» обновил свой логотип.