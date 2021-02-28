«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 28 Февраля
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.02 KZT
  • €1 = 505.51 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 08:13

Просмотров: 947

ФК «Каспий» заключил контракты с восемью игроками

В футбольном клубе «Каспий» объявили о заключении контрактов с новыми игроками.

Логотип футбольного клуба «Каспий»
Восемь игроков подписали контракт с ФК «Каспий». Из них, как сообщает сайт kazfootball.kz, четыре игрока уже выступали за актаускую команду в прошлом году – это Амандык Набиханов, Марко Милошевич, Максат Тайкенов и Стефан Букорац.

ФК «Каспий» заключил контракты с восемью игроками


Первый из новых игроков – 32-летний казахстанский полузащитник Аслан Дарабаев. Последние полтора года он выступал за талдыкорганский «Жетысу», где провёл 34 матча и забил три мяча. Ранее он выступал за «Шахтёр», «Актобе», «Атырау», «Кайрат», «Иртыш» и «Тобол». В общей сложности Аслан Дарабаев провёл 264 матча в казахстанской премьер-лиге и забил 31 гол.

ФК «Каспий» заключил контракты с восемью игроками


Игрок сборной Туркменистана, 29-летний полузащитник Руслан Мингазов, в первой половине предыдущего сезона играл за павлодарский «Иртыш», а после расформирования клуба подписал контракт с «Шахтёром». В этом клубе он отыграл 13 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

ФК «Каспий» заключил контракты с восемью игроками


До выступления в «Каспий» 28-летний Тарас Бондаренко играл в родной Украине, а также в Сербии за клубы «Металац» и «Раднички». В начале 2020 года он уже играл за актаусцев и провёл три матча, забив один гол, но позже перешёл в «Окжетпес».

ФК «Каспий» заключил контракты с восемью игроками


Полузащитник из Франции, 29-летний Шифак Тигруджа, начал свою спортивную карьеру в 2011 году и играл за французский клуб «Ле Понте». Позже он выступал за французские «Ньор» и «Лез Эрбье», кипрский «Алки», албанский «Кукеси» и азербайджанскую «Зирю».

ФК «Каспий» заключил контракты с восемью игроками


Напомним, в начале февраля ФК «Каспий» обновил свой логотип.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Феникс
 касым (Посетители) Сегодня, 13:18
Казахстан и футбол не совместимы.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 12:11
Зарплата какая у них?
2-3 миллиона?

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ingul
  • tolk
 smotritel (Посетители) Сегодня, 10:00
удачи парням! сыграться надо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика