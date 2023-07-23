С кем подписал контракт актауский «Каспий»

Как сообщили в пресс-службе «Каспий», контракт подписан с российским нападающим Михаилом Черномырдиным, который перешёл в актаскую команду из футбольного клуба «Зенит-2».Второй новый игрок - это армянский полузащитник Соломон Удо с футбольного клуба «Арарат-Армения». Он состоит в национальной сборной Армении. Провёл за сборную 13 игр.Третий футболист - это защитник Жига Овсенек из словенского клуба «Табор».